內地輿論努力塑造「民族英雄」，近日竟出現「炒車」場面。身材健碩網紅俊男劉長江因放棄60萬元人民幣（下同，約72萬港元）的豐厚年薪，加入解放軍海軍陸戰隊，經歷被包括央視、新華社等官媒廣泛報道，形容為「棄60萬年薪參軍」的小鮮肉。豈料00後的劉長江被網民起底，懷疑其曾在網上出售色情影片，官媒即陸續刪報道。網民事後直言「剛上高速就翻車」、「推特（Twitter）見」、「越想越覺得好笑」。

劉長江出生於2000年，是湖北恩施春季入伍的新兵，也是一名在讀大學生。除了擁陽光俊朗外表，劉長江也是全國健美冠軍和擁營養師的資格。

2020年劉長江簽約一家經理人公司，變成一名網紅，並用上藝名「劉楚堯」，在抖音直播、參加商演、籌備綜藝。很快他即在網上走紅，年收入超過60萬元，未幾更買入一輛價值40萬（約48萬港元）跑車。

一個多月前，即將大學畢業的他報名參軍。得知體檢和政審合格後，劉長江即告別粉絲、賣掉跑車，兼與經理人公司解約。

劉長江參軍即時被內媒追捧，惟有網民卻指劉長江是同性戀，更在網上賣色情影片。原本是民族英雄的陽光網紅忽然變成賣色情片的「網黃」，國家當然不容形象受損，媒體陸續將劉長江的報道下架，甚至網民發現央視官方微博都加入刪的文行列，連劉長江的「劉楚堯」的微博賬戶都被刪。

新浪微博

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