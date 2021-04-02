中國外交有進展，昨日（1日）受邀訪華的馬來西亞外長希沙慕丁與中國外長王毅簽署備忘錄，將建立「中馬合作高級別委員會」。希沙慕丁今日在社交平台發文，表示兩國開始加強各個領域合作，特別是後疫情時代的務實合作。他又指，中國的「一帶一路」倡議推動馬中關係進入新階段。

中國大使館今日介紹中馬的五點共識，包括推進後疫時期合作、深化疫苗合作、深化與東盟的區域合作、維護南海和平及反對單邊主義等。

韓外長籲華推動朝鮮半島和平

韓國外長鄭義溶今日（2日）啟程到中國訪問。出發前他向記者表示，中韓合作對推動朝鮮半島和平有進展非常重要，需要中國繼續發揮建設性作用。鄭義溶又指，明年為韓中建交30年，此行將會討論兩國擴大合作。中國外長王毅明天將在福建廈門與鄭義溶會談。

男子微信「谷」辱王偉被捕

內地再有人因涉及侮辱烈士被捕。北京市公安局西城分局今日於官方微博通報，指有人昨日（1日）於「海空衞士」王偉犧牲20周年的日子，於微信群聊中辱罵烈士王偉、侮辱烈士遺孀，現已拘捕涉事王姓男疑犯（63歲）。疑犯對犯罪事實供認不諱，已被刑事拘留。

中美關係陷入低點之際，內地官方高調重提王偉20年前在南海與美軍飛機相撞殉職的事件，被指是激發民族榮辱感。

公安挽回2200億元損失

內地公安部今日公佈，2020年破獲電訊網絡詐騙案32.2萬宗，拘捕疑犯36.1萬人，破獲涉及「兩卡」（電話卡、銀行卡）的犯罪組織1.1萬個，封堵涉詐網址160萬個，勸阻870萬人免於受騙，累計挽回損失1,876億元人民幣（約2,219億港元）。公安部提醒，「未知鏈接不點擊、陌生來電不輕信、個人信息不透露、轉賬匯款多核實」，以防受騙。

綜合報道

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