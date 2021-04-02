內地早前突然「翻炒」瑞典時尚品牌H&M一年前拒用新疆棉的聲明，成功挑動內地仇外民族情緒，引發一連串的抵制洋貨運動。然而，這一波由官媒主導的「愛國行動」成功了嗎？美國之音訪問多名內地民眾，大部份人都覺得：「此事與老百姓無關」，還有內地網民以過往經驗直言：「抵制運動從沒成功過」。

報道指，居於山東青島的李先生，對於內地正掀起抵制拒用新疆棉的外國品牌很不以為然，他直接了當地說：「這些事情和老百姓無關」。

廣西桂林的觀察人士王德邦則表示，互聯網擴寬了內地民眾的視野，在地獲取資訊管道的多樣化，老百姓的看法，不再是像過去那樣，「唯政府所言所信」。他說，這種在大城市發生的抵制現象，對普通老百姓來說，是麻木的，與己無關。

他說：「我甚至覺得，這種現象可能更真實地反映了中國當下普通民眾的心態。所以，所謂的抵制，民族主義的狂熱，很顯然背後有一些勢力的操控，推波助瀾，來渲染洩憤，故意誇大，通過網絡來宣揚這種民族主義。」

王德邦說，中國過往的歷史曾多次上演這種鬧劇，如當年一些民眾砸日本車。他說，這些事件的背後，不是表現民族主義的情緒，而是權力借民族主義的操控。

江蘇的觀察人士昝愛宗也說，在抵制H&M風波仍在發酵之際，最近一些國外品牌，如Nike的運動鞋，因為降價促銷，引發了消費者蜂擁而至的搶購。他說：「這就說明，到底是真抵制，還是假抵制。輿論讓人們抵制，或者當局說讓人抵制，老百姓就會抵制了，我認為，老百姓還是比較理性的。」

他說，中國老百姓對抵制風波的冷漠，還表現在老百姓的自我意識的加強，因為「錢是自己賺的錢，憑甚麼要受政府、輿論的影響呢？」他說，國貨與外國品牌相比，品質差顯而易見，消費者有分辨的能力，很多中國消費者特別喜歡蘋果手機，就是說明了問題。

還有觀察人士指出，就像當年抵制日貨一樣，這一波抵制H&M的所謂愛國主義、民族主義風波，也會隨着時間的流逝，煙消雲散。

2012年，日本政府將釣魚台（日本稱：尖閣諸島）「國有化」，引起中國當局強烈反對。事件在內地民眾中引起強烈反彈，發生了遍及多個城市的反日貨活動。一些地方甚至出現針對日本人、日企及日貨的打砸搶暴力事件。但這個持續了數日的反日浪潮漸漸消退，最後偃旗息鼓。如今消費者照舊購買日貨。

昝愛宗也認為，任何人為的抵制都會是暫時的，遵循市場規律的才會持久。當年挪威諾貝爾獎評審委員會授予中國異議人士劉曉波和平獎後，中國政府停止進口在內地廣受歡迎的挪威三文魚。但是隨着劉曉波獲獎事件的淡化，中國又重新恢復進口挪威三文魚。他說：「因為政治原因抵制，但是事情一過去，就會恢復。只要是人為的，很快就會恢復的。」

正所謂「身體最誠實」，難怪有網民表示：「中國人將再次購買耐克（Nike）和H&M的商品，我們從來沒有成功抵制過任何東西。悲哀。」

美國之音

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