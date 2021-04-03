救援員忍着悲傷救人

台鐵列車意外發生後，全台各地消防局、救難隊人員紛紛趕赴現場協助救援，其中一名救援員在Facebook分享他在死傷最慘重的第8車廂中展開救援的經歷，當中包括目睹一名罹難者家屬被迫接受女兒離世的的哀痛。他坦言，回家後身體雖相當疲累，但闔上眼睛卻無法入眠，腦海還是一直浮現讓他最深刻的那一幕。

這名救難員憶述，抵達事發現場後，便直接進到第8車廂救人，當時一名中年男子跛着腳站了起來，他蹲下身要孭對方到安全地方時，這名中年男子多次在他耳邊說：「我還有兩個女兒在車內，麻煩你們快點救他們出來！」他隨即也回應說：「你兩個女兒我們會救出來的，你放心」。

救援員接着表示，隨後一名「師兄」抱着中年男子滿臉是血的大女走過來，神情呆滯但意識還算清楚，讓眾人鬆了一口氣。另一名「師兄」跟着抱出中年男子的細女走出來，但女孩四肢已癱軟，且臉上已無血色。這名，中年男子開口說話：「可以讓我再抱抱她嗎？」救援員說，聽到這句話後，他與一眾同僚瞬間崩潰，泛紅着眼眶，接着將那位小妹妹放到她爸爸懷中，相信這名爸爸在車廂內中，就已經知道妹妹已不行了。

救援員說，當父親後，對於這種事情更加無法面對，在當下情緒差點潰堤，但為了給傷者與罹難者家屬更大的心理支持，「只能忍着悲傷繼續援救！」據悉，這位中年男子的細女即為出軌意外中，年紀最小的6歲罹難者楊小妹妹。

罹難6歲女孩是開心果

楊小妹妹的祖父母昨日接獲噩耗後，立即坐的車一路從新北市新莊區趕赴花蓮，耗時將近8小時才抵達花蓮慈濟醫院。他們表示，細孫女原本今年就要升上小一，兒子在清明連續假期帶兩姊妹到花東過兒童節，沒想竟遇上意外。至於9歲的大孫女因腦部骨折，傷勢嚴重也仍在搶救中。而楊小妹妹就讀的幼兒園也表示，楊小妹妹是班上的開心果，很容易跟大家打成一片，聽聞這起意外消息，至今難以相信。

此則貼文經分享後，有名母親留言表示，意外發生時她就坐在這名爸爸身旁。這名爸爸與她小女兒壓在同一張椅子底下，這名爸爸與她合力抬起椅子救出她小女兒後，自己則一直呼喚兩名女兒，但始終只有姊姊有回音，後來看到新聞得知此憾事，讓她崩潰完全無法止住淚水。

紅十字會花蓮支會隊員曾文隆，也在Facebook寫下參與救援經過，幾行字讓人看了熱淚盈眶，亦可想像得到救援人員所承受的巨大心理壓力。

曾文隆寫道：「躺在地板的三位，雖然讓你們一直等，但是最後我送你們出隧道了！白點點妹妹，最後妳爸爸有抱著妳哦，白點點妹妹的爸爸，加油~希望你能放下，很潮流的阿嬤，抱歉...讓妳少一隻鞋子，我很努力的找了，希望最後有人能找到。100公斤的大叔，如何？我搬的很穩吧？希望這段路沒讓你折騰到。泡麵頭妹妹，記得哥哥說的話，已經沒事了哦，可以閉上眼了。還有最後的26位，我不知道你們的姓名，我希望你們能安心的走，現場我們都救出了，不要想太多，這裏我們處理。一路走好，拜託…」。

小孩掛在上面一直流血畫面驚悚

另外，在意外中，被送往部立花蓮醫院32歲傷者王小姐腰椎挫傷，雖毋須就醫，但她接受訪問時，握着手機的雙手仍顫抖，害怕得不願多談，連飯也吃不下。王媽媽則說，女兒忍痛爬上車頂等待救援，送醫後對家人談及事發後對無力援助對她呼喊「救我」的其他傷者時，淚流不止，特別是當想起那些傷者無助臉龐都覺得很痛心，「還有小孩掛在上面一直流血，畫面很多，實在很驚悚」，可見心理的創傷恐比身體髮膚之痛更難撫平。

台灣《蘋果新聞網》

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