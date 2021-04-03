中國今年2月實施《海警法》允許對外國船隻使用武器後，釣魚台海域局勢即不斷升溫。日媒有報道指，中國海警船連續2日進入日本「領海」，航行了約26個小時，並試圖迫近日本的漁船。日本則將在下周二（6日）舉行聯合訓練，應對中國公務船侵擾。另外，美軍驅逐艦被指在今日零時出現在東海長江口附近，被指針對性明顯。

北京大學海洋研究所主持的智庫「南海戰略態勢感知」計劃消息，指根據AIS（船舶自動識別系統）訊號，發現美軍一艘導彈驅逐艦「馬斯廷」（DDG-89）今日零時許，出現在東海長江口附近海域，並一路向南。該艦3月27日從日本港口橫須賀出發，徑直前往東海，針對性明顯。

日媒報道指，今日（3日）下午約1時半，2艘中國海警船接連駛入釣魚台（日稱尖閣諸島）的「領海」外側毗連區，指這2艘中國海警船跟隨日本漁船在「領海」內航行了約26個小時。這是中國公務船連續2天進入日本「領海」，為今年第13天。

日本第11管區海上保安總部（那霸）表示，上述海警船在2日上午約11時35分接連進入日本「領海」，造出接近日本漁船的動作，之後追着漁船離開「領海」。至今日，於毗連區發現另有2艘中國海警船，其中1艘疑配置了機關炮。這是連續50天在釣魚台附近發現中國公務船。

海保海自聯訓應對中國

為應對中國在釣魚台日趨頻繁的活動，日本海上保安廳將在6日與海上自衞隊在若狹灣舉行應對可疑船隻的聯合訓練。屆時會有海保巡邏船、海自宙斯盾艦及直升機參加，雙方會共享無線電情報，聯合截停可疑船隻。

共同社／環球網

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