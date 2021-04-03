台鐵太魯閣列車昨日（2日）發生嚴重意外，最少導致50人死亡。外界質疑這次事故造成如此嚴重的傷亡，是因為台鐵在車速較快，而且屬傾斜式列車的普悠瑪、太魯閣列車上發售站票。對於有目擊者稱，事發後車內的乘客全部倒下，台鐡副局長杜微竟稱，如果有乘客買站票，出現撞擊時「站着的旅客當然會跌倒」。台灣學者稱如果站在車廂的連接處，甚至會被撞至彈飛，認為事故之後，應要重新檢討是否繼續出售站票。

交通部次長王國材今日在記者會上表示，過往在時速較快的普悠瑪、太魯閣列車沒有出售站票，但後來開放，以每班有376個座位的太魯閣號為例，每班列車容許120名站票旅客，即每個車廂站15人。不過，由於出售站票沒有實名制，亦沒有紀錄，所以無法掌握旅客身份或是站在哪一個車廂，所以難以確定。他表示，如果發現傷亡情況與站票有關，就會進行檢討。

台鐵在時速高達130公里的太魯閣號列車出售站票，目的是要增加載客量、解決東部民眾一票難求、只要有票「站也要站回家」的慘況。可是，交通大學運輸與物流管理學系教授張新立解釋，台鐵屬於窄軌鐵路，花蓮、台東等東部路線車速不能開太快，因而列車的容量、速度都有很大影響，故台鐵有較嚴謹的載客量限制。

他認為，這次事故傷亡嚴重，他認為「賣站票一定會有影響」，特別是太魯閣等傾斜式列車，高速行駛時會搖擺，即使是坐着的乘客，發生撞擊時亦會有嚴重傷亡，站在車廂的乘客就更危險，若果乘客站在車廂間的連處，更是全車最危險地方，「一撞就飛出去」。

張新立認為，這次事故以後，需要重新評估站票的風險，可是首先要了解有多少人是因站票而受傷，要在「要方便就是有危險，但是不賣（站票）乘載量又不夠」之間取得平衡，他認為以台鐵的觀點來看，「當然不要賣站票」。

台灣《蘋果新聞網》／ETtoday新聞雲

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