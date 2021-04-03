台鐵太魯閣列車昨日（2日）發生嚴重意外，最少導致50人死亡。搜救人員經過通宵搜救後，凌晨時份基本上將遇難者遺體移離現場，台鐵清晨時調動大型吊車，打算將卡在隧道的列車移走，交通部長林佳龍更到場，打算指揮吊運工作。不過，花蓮縣消防局特搜隊員張子晨表示，第3節車廂下疑似有屍體，已經接獲指示，要繼續加強搜索。

張子晨清晨時接受台灣媒體訪問指出，目前第3節車廂下懷疑仍有屍體，將會加強持續搜索。他表示，事故發生後列車的頭兩節車廂連在一起，因為受損嚴重，基本上是「半開狀態」，人叠人、被夾住受困情況較多，而且隧道內空間有限，運輸路線被卡住，加上空氣混濁，增加難度。

台鐵的大型吊車今日清晨進駐事發現場，準備今早將列車吊離隧道。按照台鐵的計劃，受損較嚴重的頭兩節車箱，將會嘗試在隧道的南面出口吊走，而受損較輕、但卡在路軌上的第三至第五節車廂，則預計從隧道北面出口吊走。不過，台鐵表示仍需視檢察官、運安會人員是否要調查現場，才能作出決定。

台灣《蘋果新聞網》／三立新聞網

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！