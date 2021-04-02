一樁吸煙事件演變成網絡大戰。四川成都日前一名男子不忿在食肆違規吸煙被鄰枱食客勸阻，先爆口角，再用茶潑對方，男子及店家均被罰款。事件在網上被公開後，演變成女權爭議，被潑茶的女事主更被翻出疑似支持香港佔中的舊照，遭打成撐港獨而被小粉紅圍攻。

事發於周一（３月29日）晚，成都「三隻蛙味絕」西安中路門市，短片見男食客在室內吸煙遭鄰枱勸止，男子不忿回罵對方：「抽根煙跟你有甚麼關係？你消費了多少錢，有甚麼權利？」「你不抽煙就代表你不是男人嘛！估計你們女孩都懷不上孩子了吧？」男子之後更將疑是茶的液體潑向拍片者。

拍片者翌日在新浪微博以賬號「肖美膩」公開短片，投訴遭吸煙男及其友人語言侮辱及用茶潑污衣物，並不滿到場警察的處理方式，指警察調解40分鐘後要求「肖美膩」道歉，因「我們（女事主）態度不好，也有錯」。

最後，吸煙和潑茶的男子也按警方要求向「肖美膩」道歉，並賠償1,000元人民幣（下同，約1,183港元）的乾洗費。事主則表示會把賠償全捐予控煙團體。

涉事食肆的管理公司同日晚上發聲明，指該加盟店違反「室內公共場合禁煙」的規定，罰款5萬元（約5.9萬港元），並就事件致歉。

不過，事件並未就此結束，部份網民認為事件涉及性別歧視及暴力，紛紛拿着寫有「反對公共空間性別暴力」、「我和肖美麗站在一起」等字句的標語拍照，聲援真名為肖美麗，即內地知名女權分子的女事主「肖美膩」。

事件隨後繼續發酵，演變成女權爭議，部份網民質疑肖美麗及其支持者小題大做，甚至有陰謀論者指是肖美麗等女權分子策劃和炒作事件，製造女權議題。

至周五，有網民翻出肖美麗一張疑攝於2014年的照片，當時肖美麗拿着「風雨中抱緊自由！Pray for Hong Kong」標語拍照，疑是支持當時香港的佔中運動，遭網民指控是「港獨」支持者。

新浪微博／央視／楚天都市報

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