內地官媒近日引述「法國獨立記者」波孟（Laurene Beaumond）反駁新疆醜聞，惟事件越描越黑，法國《世界報》（Le Monde）揭發，該自稱「曾在巴黎多個報社工作」的記者，或純屬虛構人物。法媒指無論當地記者資料庫或互聯網，都無法找到此人資料。中國外交部被問及此事時，未有提出更多證據證實該記者身份；僅辯稱因擔心此人遭惡意攻擊而不透露細節。

央視旗下「中國環球電視網」（CGTN）上月28日刊出波孟一篇題名「我的新疆：停止假新聞專橫」的文章。作者自稱法國人，在華居住近七年，2014至2019年多次走訪新疆烏魯木齊，並謂在當地未見外界對新疆人權問題的指控。此人又批評西方對中國「遠端公審」，沒有任何實質證據。有關論點與中國官方宣傳一致。

個人相片來自網上圖庫

不過《世界報》向發放記者證的法國職業記者證委員會資料庫查證後，發現根本沒有波孟的資料。法國新聞電台（FranceInfo）報道，波孟的Twitter賬號創立於今年3月，個人資料相片來自網上圖庫而非真人。除今年在CGTN投稿外，Google搜尋波孟，完全不見其他文章。據波孟自我介紹，她畢業於新聞學校與索邦大學主修藝術及考古，曾在巴黎的多家媒體工作過，《世界報》指出，她的名字理應會出現在記者資料庫內。法國新聞電台也評論道：「對一個住在中國且與許多法國媒體合作的記者而言，真是奇怪」。

中國外交部發言人華春瑩前日被外媒問及此事時，稱外交部向CGTN核實過，「這個人確實存在」；並斥《世界報》未嚴格核實，但對於波孟身份，她稱「有關她的細節，我不便透露」；又指一旦有人對中國說「公道話」，就會遭歐美國家「惡意攻擊」。

華反稱遭「惡意攻擊」

另一官媒中國國際廣播電台隨後刊出波孟另一篇文章。她在文中批評法國策略研究基金會（FRS）支持法國國會議員訪問台灣是「荒謬」。CGTN上月才獲法國最高視聽委員會（CSA）批出播放執照。今次造假風波，CSA回應指，該會無權監管CGTN網站的文章，但若其電視頻道提到該「記者」，CSA可介入。CGTN因播放外國公民被認罪影片，2月在英國被釘牌。CGTN昨播出的新疆反恐紀錄片，亦有多名落馬官員及被指恐怖分子的認罪片段。

新疆爭議未平息之際，西藏流亡政府代表歐珠次仁（Ngodup Tsering）周三亦發聲明，指中共正促使漢藏通婚，「徹底抹掉藏族傳統和藏族」。

法廣網/中央社/美國之音