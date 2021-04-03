清明節前，台灣台鐵發生半世紀以來最嚴重的出軌意外，導致至少51死178傷。至今天早上為止，當局已確認44名罹難者身份。花蓮地檢署檢察長俞秀端上午受訪時指，仍有不少屍袋中有殘缺的肢體，罹難人數仍存變數。目前刑事警察局和法醫研究所已加緊比對罹難者DNA，希望今天會有結果。而意外中的死者家屬，昨日接獲噩耗後「欲斷魂」，紛紛趕往花蓮殯儀館。其中，退伍軍人黃先生途中遇上大塞車，花了8小時才終於找到寶貝女兒，但映入眼簾的卻是滿身傷、扭曲變形的遺體。

父8小時趕赴花蓮 再見女兒已是扭曲遺體

黃爸爸的女兒是名大學生，昨天才開心地與7、8名同學相約在清明假期中到花蓮旅遊，卻搭上了「死亡列車」。在家的黃爸爸看到太魯閣號出軌新聞後大驚，「孩子在這班車」！幾經確認後，得悉女兒確實搭上了該班列車，電話又一直連繫不上。

心急如焚的他，急急開車到花蓮，途中卻遇上大塞車，於是趕緊打電話給友人求助，請對方從台北出發到蘇澳，租借電單車騎到蘇花公路會合，「我換騎機車（電單車）沿途逆向，終於在下午5點抵達事故現場」。

這6個小時，彷彿一輩子！黃爸爸說，由於當下搜救人員還在全力搶救，無法獲知女兒是否仍在列車上，他陸續到過3家醫院，又都找不到女兒下落，只能做最壞打算前往殯儀館。直到晚上7時許，根據同行同學描述女兒的衣着打扮，終於找到寶貝女兒，但映入眼簾的卻是滿身傷、扭曲變形的遺體。

爸爸受訪時始終強忍悲痛，但從他紅腫的眼眶中，不難發現他內心承受失去愛女之痛，「我們將在DNA結果出爐、開立死亡證明後，將女兒遺體帶回北部，也會進行遺體修復，送女兒走上最後一程」。

24歲子返家掃墓命喪途中 父：後腦都是血

在花蓮殯儀館認屍現場，還有一名劉爸爸，翻照片翻了一大半，才從兒子的濃眉大眼、大耳及所穿衣服，確認其身份，「騙不了別人，這就是我兒子」。劉爸爸說，兒子臉部沒甚麼損傷，但腳部肌肉裂開、後腦杓一大塊都是血，顯然在車禍中遭遇重擊昏倒，由法醫開死亡證明。

其子劉奕辰今年24歲，任職於長榮海運，清明連假要回台東掃墓，劉爸爸本打算到車站接兒子回家。不料，電話一直不通，還從手機跳出的快報訊息，得知列車翻覆訊息，心中萌生不好預感，開始到處打電話找人，兒子卻不在傷者名單，3日清晨5點從台東抵達花蓮殯儀館，才確認死訊。

劉父透露，兒子從小由祖母帶大，祖孫感情相當好。祖母已是90幾歲高齡，因怕她不能接受孫子死訊，還不敢跟她說，要找時機再慢慢婉轉告知。

體大生兄妹一家四口遇劫 僅母親生還

而就讀體育大學的張姓兄妹與父母在清明連假返鄉掃墓，但因意外，一家四口只有母親幸運生還。今早，頭上帶傷的她坐着輪椅到殯儀館，忍着心痛處理兒女及丈夫後事，看起來相當虛弱。熟識張家的閥塯．馬哼哼牧師說：「張爸爸小時候也很有運動天賦，可是因為家境，無法延續發展，兒女繼承了同樣的天份，還特地北上發展，沒想到難得返鄉卻遭逢意外。」

「兄妹倆的個性算是內向，但運動天賦很早就展現出來。」張母鍾惠美受訪時難掩悲痛說，兩人反射神經很好，有遺傳到家人的天份，小朋友想要走運動，作家人的當然就是支持，她表示，「走體育這條路很辛苦，但他們從來沒講過要退出。」

據悉，台灣高等檢察署昨日已緊急協調宜蘭、台東、台北、新北等地檢署人員，協助花蓮地檢署有關驗屍及DNA採樣工作。至於身份尚無法確認的遺體，檢方將為家屬採集DNA，再由法務部法醫研究所與內政部刑事警察局鑑識中心全天候24小時鑑驗，盡快協助家屬確認死者身份。其中，台東縣已將2具死者遺體運回當地殯儀館冰存，並設靈堂讓公眾致祭。

台灣《蘋果新聞網》

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