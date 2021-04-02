「不論喜歡或討厭，都應該對中國大陸有所認識。」香港莘莘學子快將被強制接受「國情」教育，但在台灣，當地學者卻認為年輕人應該主動多了解大陸。從逾半世紀前的「匪情研究」開始，台灣學術界對大陸問題的研究根基深厚，有青壯一代的學者坦言，自中國國家主席習近平上台後，大陸箝制言論的肅殺氣氛，令台灣學者越來越難到大陸做「田野研究」（Field Study）。曾經作為國際「匪情研究中心」的香港，法治、民主與自由在這兩年間急速倒退，更讓他們感到可惜，說到深處不禁感到「沉痛」。

台灣政治大學東亞研究所（東亞所）是島內相當出名、專門培訓「中國研究」人才的學術重鎮，當年由蔣介石親自下令成立，至今已逾半個世紀，藍、綠陣營中主管大陸事務的幹部，很多都畢業於東亞所。作為東亞所所長的王信賢教授日前接受《蘋果》專訪，談及兩岸近年學術交流時不諱言，自習近平2013年上台後，台灣學者要到大陸做「田研」（田野研究），越來越困難。

王信賢說：「比如說，台灣有部份學者到大陸去做田研，這部份其實越來越難做，到地方去，很多人都不願意受訪。我覺得這不但與兩岸關係惡化有關，也與中國大陸內部開始嚴管有關。這不是針對台灣學者或境外的學者，而是中國大陸的學者也是一樣，他們在做研究時，也變得不方便。」

去年10月，央視一連3天報道偵破「台諜案」，其間指稱台灣學者蔡金樹與台師大退休教授施正屏，因涉嫌以兩岸學術交流的旗號，向大陸涉台工作部門人員搜集情報被捕，其中蔡金樹被判有期徒刑4年。

王信賢在專訪中也有提及此事，直言對台灣學者而言是一種壓力，「因為到大陸訪問根本搞不清楚，為甚麼會被約談，我覺得這種無形壓力會出現。」他表示，大陸方面從不透露究竟「紅線」在哪，但就會通過各種方式去摸清台灣學者到大陸做研究，背後有甚麼機構支持。

王信賢又謂，不只台灣，甚至西方社會對中國大陸的掌握，都變得越來越困難。而大陸對台灣，從傳統的「統戰」，發展至近年的「認知作戰」（cognitive warfare），透過發放真假難辨的訊息，擾亂民心、製造紛亂，王信賢覺得北京的「作戰」對象，其實不限於台灣，同時包括南韓、日本、美國及澳洲等地方。他說：「那我覺得，台灣在這個部份（大陸的認知作戰）應該已是比較習慣，畢竟並非這幾年的事，其實這種互動，兩岸從1949年開始已存在。台灣政府及人民對大陸的防範，都有一點警覺性。」

談及香港過去曾作為全球認為的中國一扇窗口，如今卻逐漸失去國際學術中心地位時，王信賢不無感慨，特別是香港的學術環境內地化，王認為這絕對「是一個不好的趨勢」。他指出，香港前年爆發反送中運動，對北京的衝擊非常大。對於習近平而言，是否維持香港作為國際學術甚至金融中心，這一切已經不重要，因為「這不單單是北京跟香港的問題，也是美中之間的問題」，甚至是更為複雜的國際政治問題。

對於香港選舉制度被北京「閹割」後，又要面對大陸在教育等方面全方位意識形態操控，王信賢並不樂觀。「北京現在的做法是另起爐灶，要打掉重練，它要從頭抓起，比現在年輕人更年輕的一代，要從頭做起。」他續說：「除非你移民他國，對於曾經參與反送中這一代年輕人，從台灣人的角度來說，北京做法或會更嚴格......講起來，也有點沉痛。」

台灣淡江大學中國研究所教授曾偉峯亦有類似看法，他表示，香港前年的反送中運動，加速了大陸對香港實現全面管治的步伐。

曾偉峯相信，北京還是想維持「一國兩制」，但同時也想盡辦法馴服香港，變得越來越像大陸一個普通城市。而香港自實施「港版國安法」，從事社會科學研究的台灣學者到香港出席交流活動，會比以往更為小心。他說：「這種（噤聲）效應相信會慢慢發酵。有些人會覺得去香港與大陸還是有些差距，到香港也不會怕，事實上，雖然香港學術國際水平高，但現實已不是沒有隱憂。」

台灣人還會憂慮「今日香港，明日台灣」？曾偉峯則說：「我覺得最大問題始終是人權，還有政治自由，這些民主價值在香港慢慢被中共因為反送中抗爭全部壓下來。台灣年輕人也是擔心會失去政治自由、民主等價值。這也是為何台灣人對中國大陸看法越來越負面的原因，影響他們內心對中共的恐懼。」

不過，兩位學者均認為，即使台灣年輕一代普遍對大陸看法負面，都應該認識和了解真正的大陸。

《蘋果》記者

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