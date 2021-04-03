台鐵太魯閣號昨天（4/2）在花蓮清水隧道發生出軌事故，目前造成51人罹難，事件引起國際關注，台灣外交部指，截至今日中午，共接獲80個國家及國際組織、超過600名各國元首、政府及外交首長、政要、國際組織代表及友人，向台灣表達誠摯慰問與哀悼。雖然事故原因仍在調查中，除有人要求重新檢討列車站位的安排，亦有日本專家分析，清水隊道狹窄亦是傷亡加劇的主因，英國BBC就質疑，台灣當局未有重視鐵路的安全性。

日本新聞網引述鐵道專家梅原淳的看法，指出由於只有一條軌道，列車兩側與隧道之間的空隙本就不多，當列車受到撞擊後出軌，就直接撞上隧道內壁，「造成了比一般事故更嚴重的傷亡」。梅原淳又補充，救援人員進入在狹窄的隧道時，要比平常救援花更多時間，加大了救援難度。而救援車輛亦無法駛入隧道內，甚至也無法開到隧道旁，傷者要脫困只能沿着車頂走。

BBC今日亦有報道台鐵出軌的事件，特別指出台灣擁有優異的交通運輸網，包括長達1,000公里的鐵路，每年運輸旅客量高達2億人次，又提到台灣鮮有發生鐵路意外，質疑今次意外再度突顯問題，就是台灣是否足夠重視安全性，防止類似意外發生。

對於提升台灣的救災能力，外交部表示，政府與正在美方專業人士就加強雙方防災救援合作關係展開討論，並且預訂在下周由台美雙方共同舉行的相關工作會議中，以今次台鐵事件為案例，就台美各自防災救援的後勤制度、醫療及搜救的能量與工作流程等交換意見和彼此在應對重大災難的經驗與能力，從而提升台美防災救災合作的能量。

另外搜尋引擎Google亦低調向事件死傷者致哀，在Google的台灣首頁，在搜尋列下方亦出現一個黑絲帶，將滑鼠停在上面，會顯示出「為受難者祈福」等字樣。

台灣《蘋果新聞網》

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