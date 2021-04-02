台鐵太魯閣列車昨日（2日）發生嚴重意外，最少導致50人死亡。台灣今日起下半旗悼念3日，總統蔡英文周六會赴花蓮探望傷者。有救援人員形容，這是生平見過最嚴重的交通事故，有罹難父親至死仍緊抱孩子在懷中，但最終父子同時殞命，令消防員動容。

事故造成重大死傷，台灣內政部昨晚宣佈，行政院指示今日起全台下半旗3日，悼念死者。根據總統府資訊，蔡英文今早9時10分抵達國軍花蓮總醫院探望傷者，再陸續到花蓮慈濟醫院、衞福部花蓮醫院及門諾醫院，探望事故傷者。

列車昨日出軌造成嚴重傷亡後，交通部長林佳龍昨晚稱，搜救晚上已告一段落，接着將交由檢察官和運安會進行、完成搜證，然後交給台鐵進駐進行工程搶修，包括已破壞的軌道、枕木搶修及拖出毀損的車廂。

新北市消防特搜大隊昨日趕抵拯救，首批進入隧道內車廂的秀峰分隊小隊長丁建利表示，爬入第6車廂時，椅子都很凌亂，首先發現一名罹難小孩，然後陸續發現其他乘客遺體。

他指，這是他生平見過最嚴重的一次交通事故，列車是受撞擊後進隧道，車廂遭嚴重擠壓，搜救極端困難。另一消防員則稱，在第7節車廂翻開椅子時看到一名父親緊緊抱着年幼孩子，不肯鬆手，景象令人動容，遺憾的是父子俱已罹難。

台灣《蘋果新聞網》

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