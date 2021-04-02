曾在2015年發表題為「從匪情研究開始的台灣中國研究」文章的《墳場新聞》創辦人「墳總」青永屍，接受《蘋果》訪問時表示，現在港人應繼續研究「匪情」。他認為，與台灣早年研究匪情用於軍事、戰略用途不同，香港人了解匪情是「內地管理香港的條理」，用來判辨來自內地的消息是宣傳還是事實，會否影響到自己，及是否需要惶恐。

「墳總」青永屍當年以嬉笑怒罵、惡搞形式，引用古今中外去世名人的言行評論時事，深得網民喜愛。他以今年3月全國港澳研究會理事田飛龍在報章選文，提到「中央決心打造的不是橡皮圖章或忠誠的廢物」為例子，表示港人不大清楚全國港澳研究會的背景，或許會被田飛龍的言論「嚇倒」，但全國港澳研究會其實只是智庫，需要引人重視就要發表「譁眾取寵」言論，多數人以為田飛龍言論擲地有聲，隨他起舞，但「其實佢係講廢話」。

他又以全國兩會時有政協委員提出要取消英語主科地位為例，不少港人看後十分興奮。可是，如果知道內地政治基本架構，政協角色只是花瓶，就會知道大部份提案都不會被接納，「睇完笑吓就算」。

墳總認為，想認識匪情、懂判斷是否宣傳，就要對中國地理、政治結構有基本認識，坊間亦有一些中國通識的書籍可以參考。雖然要了解內地情況的最好方法就是到內地親身考察，但墳總卻不建議學生北上，因為近年學生考察看到的東西與新聞一樣，都已被過濾過，並不真實。不少團體都會派人到學校宣講內地怎樣怎樣，可是派去的人都較為年長，「邊會有仔聽」，沒有人會想用新的方法去介紹，哪有人真的會對內地有興趣？

與此同時，香港人大多反對中共，這亦直接打擊認識內地的興趣。他認為，較好的方法是先抱懷疑態度，立否定的心，不要馬上隨之起舞。

《蘋果》記者

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