台鐵太魯閣列車昨日（2日）在花蓮清水隧道發生嚴重意外，最少導致50人死亡，但另一列太魯閣號列車，昨晚深夜行經台中市清水段時，疑是架空電纜折斷、掉落，軌道上方傳出至少5次爆炸聲，列車在火花中穿過，但有乘客因為花蓮的事故，仍未到站就提前落車。台鐵指這次涉及供電事故，引致往後的最少8班列車嚴重延誤，時間長達89分鐘，其中一列區間列車更因而無法啟動，22名乘客一度被困。

事發在昨晚深夜，一列太魯閣號列車駛經台中港與清水站之間、清水區中清路行車天橋下方時，突然軌道上方連續傳出至少5次爆炸聲響，列車從火花中通過，車上旅客感到列車車速明顯變慢，有旅客感到擔心，當車抵達下一車站，即使未到目的地，亦提前下車。

事發地點附近的守望相助隊成員發現，馬上通知清水站的人員，並知會台鐵到場調查，發現是有高壓電纜折斷、掉落，於是封閉涉事路段，禁止其他列車通行。

受到事故影響，台鐵表示最少8班列車受影響，涉及378名乘客，最長延誤達89分鐘。受到事故影響，原定昨晚11時31分在大甲火車站開車的2561次區間車無法啟動，車上22名乘客深夜受困車內，救出後由台鐵安排的士將他們送走。

台鐵表示，這次事故在今早6時45分完成搶修，已經恢復雙向通車。

台灣《蘋果新聞網》／中時電子報

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