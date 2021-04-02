報道中國迫害新疆維吾爾人的英國廣播公司（BBC）記者沙磊（John Sudworth），在頻頻遭北京監控威脅下，已在日前和家人前往台灣。他抵台後首度發聲，稱對中國人民深感同情，直言處境最危險的，是敢於說真相的中國人。

指北京發動全球訊息戰

BBC昨刊出沙磊抵台後首篇文章。他描述離開北京時，遭當局便衣人員全程跟蹤；感嘆「在中國報道新聞所面對的嚴酷現實」。中國外交部批評沙磊因害怕「虛假報道激怒中國人民」才離開。沙磊反諷指，該說法不太可能，「大多數中國人都看不到我們的報道」。他表示，北京正發動全球訊息戰，逼走外國記者只是手法之一。他提到中共2013年印發的「9號文件」，指當局早已明言，包括新聞自由在內的西方價值，是主要打擊目標。他擔憂「說中國壞話的外媒」被趕走後，中共更加肆無忌憚。他又表示，他最擔心且欽佩的，是留在中國的外媒同僚及一些傑出的中國公民，「那些中國人民必須冒極大風險才能說出真相。」

BBC日前證實，沙磊是在受到北京的壓力與威脅之後，決定前往台灣，又指沙磊但要留在中國是「愈見困難」。國際記者聯盟敦促中國政府停止騷擾在中國的外國記者。駐華外國記者協會指，中國對沙磊「人身攻擊和造謠」維持數月 ；呼籲停止對外媒作危險的人身攻擊。英國廣播公司