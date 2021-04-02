疫情爆發後，亞太首個旅遊氣泡——台帛旅遊氣泡首團約百名旅客，昨早8時開始在帛琉本島的首日行程。帛琉總統惠恕仁更充當導遊，向媒體團導覽政府機關，包括台灣出資12億元新台幣（下同，約3.3億港元）建造的總統府。由於帛琉至今零確診，當地居民也沒戴口罩的習慣。帛琉全島不設紅綠燈，居民出行全靠自律。

一直零確診 民眾無戴罩

昨早當地氣溫28℃，陰天，空氣卻充滿悶熱、海水鹹味。隨團的台灣蘋果新聞網觀察所見，全島沒有紅綠燈，據悉帛琉政府曾在市區設置一支紅綠燈，但並非管制交通，而是讓民眾實物認識甚麼是「紅綠燈」，方便他們出國時能遵守當地交通秩序。因帛琉至今零確診，加上天氣炎熱，居民並無佩戴口罩習慣。當地一名男子表示，可理解到帛琉觀光的旅客會戴口罩做好防疫，「只是觀光客不能理解為何我們不戴口罩」。

總統惠恕仁昨充當媒體團的導遊，參觀總統府、行政、立法機關，其中被稱為「小白宮」的總統府，其設計以白色巴洛克建築為藍圖，搭配羅馬式圓形支柱，其外表富麗，內部建材卻相當粗糙，裝潢也欠佳，通往國會大樓頂樓的樓梯，牆面還有似未完工的痕迹，管線也外露；國會大樓的女廁雖有五間，其中兩間的門無法關上。團友還參觀台駐帛琉大使館和位於科羅爾的帛琉國家博物館等，其中博物館建於1955年，前身是日本氣象站，館內相關人類學、藝術、歷史和自然等文物約3,500件，大部份是帛琉文物。台灣蘋果新聞網