台鐵列車出軌意外，導致至少50死175傷。有律師認為，肇禍工程車人員可依台灣「刑法」第276條過失致死罪起訴，最重可判監5年；死者家屬及傷者，可再循民事索償，估計工程車公司、肇禍司機及台鐵等3方均需要負責，料賠償金額分分鐘以數億元新台幣計算（下同）。

據悉，台鐵局已在官網設置專區，公佈死傷者名單，以供相關人士查詢，並派員逐一慰問傷者及死者家屬，死亡慰問金為10萬元（2.7萬港元），受傷慰問金則為5,000元（1,362港元）。

台灣各大壽險亦第一時間均啟動受災客戶關懷機制，目前已掌握，有9人為國泰人壽客戶，若身故賠償初估6,864萬元（1,869萬港幣）；22人為富邦人壽客戶，身故賠償為1,504萬元（409.7）；9人為全球人壽保戶、身故賠償約1,511萬元（411.6萬港元）。

另外，多家壽險公司均提供客戶慰問金，富邦人壽提供保戶20萬元（5.4萬港元）身故慰問金，及住ICU病房5萬元（1.3萬港元）、一般病房2萬元（5千港元）、受傷未住院5,000元（1,362港元）；國壽與國泰產險，均提供受傷門診2,000元（544港元）、一般住院1萬元（2,724港元）、ICU病房5萬元（13,620港元）、身故10萬元。英國保誠人壽提供客戶關懷慰問金措施，身故10萬元、ICU病房5萬元、一般住院1萬元、門診5000元。

至於政府方面，也有特別慰問金發放。其中，意外的死傷者中有32人來自桃園市，其中受傷31人、死亡3人；依據特別慰問金發放原則，先當局會向每名傷者發放1萬元，每名死者的家屬則可獲10萬元。另因3名罹難者有原住民身份，因此尚有桃園市原住民微型保險意外身故20萬、意外醫療1萬救助措施。

台灣《蘋果新聞網》/ 《自由時報》

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