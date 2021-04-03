台鐵太魯閣號第408次列車昨早行經花蓮清水隧道時，撞上從山坡滑落鐵道的工程車，因出軌造成至少50人死亡慘劇。台灣國家運輸安全調查委員會昨晚召開事故說明會，點名肇禍地盤旁未設置安全圍欄。台灣鐵道暨國土規劃學會則狠批，不該停車處就不應停車，突顯台鐵根本沒有安全文化。台灣《蘋果》更整理3大疑點，質疑肇事工程車失控滑落山坡，涉及多個人為失錯。

台大土木系教授葛宇甯表示，花蓮清水隧道旁邊的工地沒有護欄，而且工程車竟然停在斜坡上，即使有架護欄可能也擋不住。他建議台鐵一定要檢視整體防護設施，若異物入侵鐵道，如有警示系統通知行經車輛，可降低很多風險，而台鐵目前沒有建立該設施。

台灣鐵道暨國土規劃學會則認為，除圍籬之外，最大重點是工程卡車停在不該停的地方，這是安全觀念問題。該學會批評，從普悠瑪號事故到現在太魯閣號出軌，突顯台鐵沒有安全文化，縱使工程承建商或違規，但監管安全檢查人員若勤於巡查，風險絕對可以減少。然而，台鐵這半年來已發生3次重大意外，「全世界都警告台鐵會出包」，台鐵一定要加強防護及監管措施。

至於工程車何以滑落山坡，台灣《蘋果》整理出3大疑點，需要由有關方面再作出深入調查，找出導致今意外的主因。

◆疑點一：可步行巡查，但為何要開工程車巡地盤？

台鐵北迴線之前山邊有石塊跌落軌道，台鐵要求承辦商整治山坡，原本因應疏運停工，昨上午9時，地盤主任開工程卡車巡視，接着將車停放在工務所前，進入工務所休息。由於工程卡車原本停放在平坦處，巡視工地範圍約僅200公尺，理應步行巡查就可以，但不知為何卻偏偏要開車巡視工地。

◆疑點二：工程車不但停放斜坡，竟將較重的車頭對着下坡？

地盤主任將車輛停放在工務所旁，理應知道安全風險，但工程車不丘停放在山坡斜度有30度的施工便道上，竟還把車身較重的車頭對着斜坡停放，簡直不可思議。

◆疑點三：剎車手掣若有拉起又有「輪擋」，為何工程車下滑？

工程承辦商聲稱有將工程車剎車手掣拉起，且放置石頭擋着輪子，但為何車輛仍會滑落山坡，究竟是忘記拉手掣，還未完全剎車，抑或是機械故障，導致剎車失靈。

據悉，運安會已鎖定未拉好剎車手掣等人禍因素，但也不排除是手掣失靈等機械問題。

台灣《蘋果新聞網》

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