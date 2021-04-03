台鐵太魯閣列車昨日（2日）發生嚴重意外，最少導致50人死亡。涉嫌停車不當、導致工程車掉到路軌的司機兼建築公司負責人李義祥（49歲），昨晚被花蓮縣警方帶走、經地檢署檢察官偵訊後，認為他犯罪嫌疑重大，兼有逃亡、串供之嫌，準備向法院申請羈押。檢察官亦指揮檢警，今日凌晨搜索位於花蓮縣吉安鄉的義程建築公司，檢走一批文件。李義祥光是近5年就搶下政府標案2億多新台幣（下同、約5,000萬港元），但近年就有20筆違規遭罰紀錄。

據報道，事發後花蓮縣警方將李義祥帶走，並帶到花蓮地檢署。檢警稱李男在地檢署內，情緒相當激動，故檢察官昨晚停止偵訊，讓他在署內休息，將情緒平復才會繼續問話。現場的工人則表示，李男昨日聲稱有拉手掣、並拿石頭卡住車輪，但被及為何要將車停在斜坡，工人則表示不知道。

台鐵則表示，為配合清明節假期加開列車，一早已經通知沿線的所有地盤都要停正，可是，李義祥卻跑到工地，引發事故。

李義祥本身是義程營造的負責人，檢警人員今日凌晨零時出動，前往該公司的登記地址搜索，檢警人員見到有記者在場拍攝時，馬上關門。約1小時後，人員將多箱文件搬到車上離開。

台灣媒體根據公司登記，查到義程營造的登記地址，地址是一間平房，外觀有點老舊，門口掛滿各式衣服。鄰居稱這間平房是有人居住的，不知道是公司，估計公司是開在其他地方。

台媒翻查紀，釀禍的工程車屬於「義祥工業社」，其負責人是李義祥。義祥工作社黑紀錄可不少，5年來還有15筆違規紀錄。除了多筆超速違規，還有2筆車輛沒有定期檢驗，2008年負責人李義祥還因為企圖影響決標金額，遭判有期徒刑6個月得易科罰金。只不過當外界質疑資本額200萬的義祥是否有賠償能力時，更有名嘴驚爆負責人背後其實還有一間義程營造公司。

仔細看看這間義程營造公司，資本額1200萬（約300萬港元），負責人也是李義祥，義祥工作社的合夥人吳沛育，2017年也短暫擔任義程公司代表人。義程營造更是搶標大王，近5年就拿下政府標案2億多元，光是交通部就超過1.2億元，花蓮縣府標案也有8,600萬元，其中內政部、行政院、國防部的標案也都看得到義程的身影。再看看義程其實也有不少黑紀錄，近5年就有20筆罰鍰紀錄，包括車輛未定期受檢違規停車、闖紅燈和超速。

義程營造在2014年7月投得花蓮縣政府的天然災害復建及道路橋樑工程，他在施工時建議在地盤增加圍堰，以保安全，得縣政府冋意後，獲准追加55萬元新台幣（下同，約14.9萬港元）的款項，可是，他卻沒有按約定進行增加的工程，而且他更指示員工，利用繪圖軟體「小畫家」，剪貼2張假的圍堰圖片，當成工程記錄照片，交給縣府建企圖領取工程款。

事件被揭發後李義祥被控偽造文書，案件一審時判監6個月，可是二審時法官認為李的行為涉及與公務員共同犯經辦公用工程舞弊未遂罪，將他改判入獄兩年半，他提出上訴後最高法院將案發回重審。今年二月的更一審中，認為李的證供不可信，2月19日再改判他入獄半年，或以18萬元（約4.9萬港元）罰款代替監禁，目前案件仍可上訴。

台灣《蘋果新聞網》／華視新聞

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