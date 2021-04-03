台鐵太魯閣列車昨日（2日）發生嚴重意外，最少導致50人死亡，當時駕駛列車的司機袁淳修殉職。現年33歲的他，任職台鐵司機2年，之前駕駛普悠瑪列車，2018年普悠瑪翻車事故，他因為放假回家，逃過一劫，但沒想到到這次改開太魯閣號，卻遇到這次事故。

33歲袁淳修殉職的消息傳回台中豐原的老家後，氣氛哀戚，袁淳修的兩名姐姐趕到花蓮處理後事，69歲的袁媽媽在家緊盯電視，情緒看似平靜堅強。台中市長盧秀燕昨晚到袁家慰問時，袁母痛心地說：「希望兒子沒有痛了。」袁母指出，兒子獨立、懂事、孝順，讀書時都自行上下學，甚至為了減輕家中經濟負擔，簽下志願役到金門服役3年。

報道指，袁母37歲時才生下袁淳修，他是家中唯一男丁，他與3名姊姊年紀相差很多，從小就備受全家疼愛。袁淳修2016年進入台鐵，2017年擔任助理司機，2019年開始獨立駕駛火車，擔任司機兩年，主要負責東部幹線列車。袁淳修的姊姊稱，弟弟原本開普悠瑪號，該車在2018年翻側造成18人死亡，當天袁淳修剛好休假，避過當時的事故，這次改開太魯閣號，沒想到不幸罹難。

袁淳修畢業於台中的勤益科技大學，他的同學得知遇難消息都相當難過，在FB寫下：「昨日才與ＸＸ吃飯聊到你，結果今天就發生不幸意外……」「同學，辛苦了！一路好走……」也有同學留言：「不敢相信是他！以前（袁）在班上成績優異。」

台鐵表示，袁姓司機員是因公死亡，已把退休金總額加上15%撫恤金。

台灣《蘋果新聞網》／中時電子報

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