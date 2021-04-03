台鐵太魯閣列車昨日（2日）發生嚴重意外，最少導致50人死亡，目前估計的事發原因是一輛工程車掉到路軌，引發意外。擁有25年資歷的的台灣資深火車司機陳振芳表示，即使安全設施再完善，「也無法完全阻絕外力的侵入」，他更稱在駕駛火車的生涯當中，曾經墥過電單車、私家車及挖掘機等。

現年54的陳振芳，在台鐵工作32年，在昨日太魯閣號列車在花蓮出軌後，在他FB上表示「最不願見到或聽到同仁殉職的訊（消）息！安全真的是回家唯一的路」。他又表示，在25年駕駛火車的經歷中，曾經撞過很多不同車輛，並表示：「這些都是外力的不守法！完全無法及時防範！」他更表示，「安全設施做的再完善，也無法完全阻絕外力的侵入」。

陳振芳去年駕駛柴油列車經過新北市瑞芳與猴硐站之間，見到原來有水泥噴漿的斜坡出現龜裂情形，下方還有泥水流，驚覺情況不對，在列車經過後即時通報猴硐站，站務人員發出緊急通報，讓兩端的兩列列車及時停車，避過大規模山泥傾瀉，救兩列列車上的400人。

不少網民亦回應陳振芳的留言，說：「這件事真的沒辦法閃，當下司機也沒辦法即時煞車讓火車停，只能說真的太突然了！」「（司機）連說再見的機會都沒有，真令人難過。」「火車通過的地方，軌道旁邊施工，竟然沒有安全圍籬設施……鐵路局的安全人員只管行車安全，疏忽了施工安全的這一區塊」。

台灣《蘋果新聞網》／Facebook

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