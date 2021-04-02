曾幾何時在台灣，中共及其黨員一律被稱為「共匪」或「毛匪」，大陸則是「匪區」，而從大陸經由各種渠道傳出的訊息均屬「匪情」，須由少數情報人員或專家解讀分析。時至今日，「共匪」早已被台灣尊稱為「中共當局」，「匪情研究」亦從過去的情報學，轉變為大學研究院中的「中國研究」學科。

從事大陸問題研究多年的台灣中央研究院政治學研究員蔡文軒對《蘋果》表示，台灣過去所謂「匪情研究」，其實與稱呼共產黨為「共匪」一樣，帶有一定貶意。那主要是冷戰時期，台灣情治系統中一門相當專業的資訊分析學問，當時主要透過閱讀從大陸流出來的報章或官方文件，研判中共內部情勢以及大陸社會狀況。

蔡文軒表示，台灣早期「匪情研究」的指導老師，有些曾是中共黨員，如曾任中共中央秘書長、參加過遵義會議的郭華倫（又名郭乾輝），以及曾為中共黨員的任卓宣（筆名葉青），均為國民黨政府內出名的中共黨史及理論專家。

另外，當時世界接觸中國的兩個窗口，分別是台灣與香港。香港由於地理位置的關係，接收不少從廣東逃難而來的人士，因而吸引不少學者專程到港與這批人訪談，以了解當年仍處於封閉的大陸社會。香港因而成為國際「匪情研究」中心。

蔡文軒不諱言，這時的匪情研究其實是情報學，相關學術機構亦專門培訓「反共」的高階人才。他說：「以我畢業的學校政大東亞所為例，最初就是蔣介石直接下令成立的對匪鬥爭相關單位。第一或第二屆畢業生多是到總統府情報室任職。有些學生，國安單位每月會給他們一些補助，畢業後可到國安單位工作或在大學教書。」

他又指，當時在台灣，只有匪情研究的少數師生可以看到大陸的《人民日報》，看前還要登記。不過，自兩岸關係在1980年代後期獲得改善，並恢復交往，而台灣亦修憲廢止《動員戡亂時期臨時條款》，有關大陸的資訊不再被少數研究單位壟斷，各大學隨後亦開始設立「大陸研究」或「中國研究」科目或研究所，很多教授都是從歐美學成歸來，具有深厚的學術理論根底，「匪情研究」亦最終成為歷史。

根據台灣陸委會資料，現時全台至少有27間大學或學術研究機構，涉及有關兩岸關係研究，或打正旗號開設中國研究中心或大陸研究所。

《蘋果》記者

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