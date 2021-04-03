中國外長王毅與南韓外長鄭義溶周六（3日）於福建廈門會面。王毅表示，中韓保持戰略溝通非常重要，願與韓方一同透過對話推進半島問題政治解決進程。鄭義溶則感謝中方支持韓方推進半島和平進程，期待北京發揮更大作用。

疑避對頭車釀禍奪3命

福建福州今日（3日）早上8時許，一輛載有5人的私家車於長樂區墜溪，造成3人死亡。現場消息指，私家車由獲救小孩的母親駕駛，途中疑為閃避對頭車，扭軚過度墜溪。據悉，車上5人是由福州出發，回長樂掃墓。當地警方正調查事件起因。

廣西監獄局長違法受查

廣西紀委監委3日公佈，廣西監獄管理局局長、黨委書記李健涉嫌違法違紀，正接受紀律審查和監察調查。

57歲的李健，畢業於西南政法學院商法系。他曾擔任廣西司法廳律師管理處副處長、法制處副處長、法學教育處處長等。2018年，李健任廣西司法廳黨委委員及監獄管理局局長。

綜合報道

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