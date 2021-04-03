內地今日（3日）開始4天的清明小長假，因疫情影響，今年農曆新年官方力推「就地過年」，結果引發民眾「補償式返鄉潮」。全國鐵路預計發送旅客4,970萬人次，較2019年清明假期增長10.6%；攜程網數據則顯示，預計有1億人次在清明出遊，是去年逾兩倍。河南開封「清明上河園」今日便逼爆遊客，人擠人，連轉身都難。

四川成都彝族外賣車手邱有哈今日大清早便乘長途巴士，回涼山州冕寧縣家鄉，直言除了祭祖外，更要彌補「就地過年」久未見親人的遺憾，要補吃團年飯。

「補償式返鄉」潮令今年清明各地湧現出行人潮。國鐵集團披露，4月2日至5日，全國鐵路預計發送旅客4,970萬人次，較2019年清明假期增長10.6%。去哪兒網數據顯示，今年清明假期機票預定量已超2019年同期的1.3倍；嘀嗒出行發佈的報告顯示，今年清明假期，順風車返鄉訂單佔比預計將達到24.1%，高於往年同期水平。攜程網數據就指，預計有1億人次在清明出遊，是去年逾兩倍。

掃墓之外，許多人也趁假期報復式出遊。河南開封的主題公園清明上河園，今日便逼爆遊客，數萬名遊客擠在園內，最誇張是在一條石橋上，遊人多到出現堵塞，連轉身也困難。有穿着仿古服的遊客表示，去年疫情未能旅行，今次特地約女友一同來體驗回到宋朝的感覺。

四川大學華西公共衞生學院教授欒榮生認為，氣溫上升、疫苗接種，疫情爆發風險下降，令更多人放心回鄉或出遊。

中新網／財華網／沸點

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