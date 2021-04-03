台鐵太魯閣號發生70年來最嚴重事故，導致51人死亡、至少178人受傷，由於多數死者面容都破損，截至今天上午7時，已有44人確認身份，今天（3日）下午死者家屬在事故現場清水隧道進行招魂，過程中家屬難掩悲傷失聲痛哭，不斷呼喊罹難者名字，部份人一度哭至昏厥，需由旁人攙扶才勉強撐住虛弱的身體，場面令人神傷。

今日下午1時許，至少4輛旅遊巴抵達花蓮市立殯儀館，載送死者家屬前往清水隧道進行招魂儀式，不少家屬心情仍未平復，眼眶泛紅，面容悲傷疲倦，部份家屬即使身負傷勢，也要一同前往招魂。

到下午2點多，166名家屬帶着39個罹難者牌位前往事故現場招魂，新北市罹難者蔡政達的家屬焚燒紙錢路祭，祈求魂魄歸來，家屬準備餅乾祭拜死者，又悲痛地放聲呼喚，他母親在旁淚喊「兒子，跟媽媽回來新莊吧，回家了」，最終在法師帶領下完成半小時招魂儀式。

目前還有30組家屬在事故現場等待進行招魂儀式，共166人，警方規劃路線方便儀式進行。罹難者家屬是在花蓮縣府安排下，統一在工程車溜逸處擺放牌位面對事故隧道口，由法師帶領下完成招魂、引魂儀式後，再移到牌位處請家屬擲筊，過程中天空下起細雨，令場面更顯悲情。

《自由時報》／台灣《蘋果新聞網》

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！