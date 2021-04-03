中共在「六四事件」犒贈戒嚴部隊的「平暴紀念錶」，險成拍賣行公開競投物。最終賣家聲稱受到威脅，要撤下該拍賣品以保安全。

報道指，總部在英國伯明翰的斐樂絲（Fellows）拍賣行，準備將一隻刻有「89.6平息暴亂紀念」字樣的手錶進行公開拍賣。

斐樂絲的發言人表示，該行在接受拍賣該手錶的過種中，進行了大量研究以驗證手錶的來源。發言人：「據我們所知，賣家與解放軍無關，也與中國政府無關。」

斐樂絲認為該物品由當時的中共北京市委和北京市政府贈予一名中國人民解放軍士兵，手錶具有「國際（公共）利益」，「能提醒『六四事件』」。

不過，這隻刻有「89.6平息暴亂紀念」的手錶，因賣家聲稱在社交媒體受到威脅，擔心自身安全，決定停止拍賣手錶，通知斐樂絲將該錶由豪華手錶銷售欄撤下。

斐樂絲發言人指，過去曾出售過全球衝突各方的戰爭勳章，紀念查理一世弒君的戒指，以及從戰俘身上獲得的手錶。發言人表示：「我們沒有立場評論過去的事件。對我們來說，重要的是以尊重和公正的方式聚光和報道歷史事件。」

「六四事件」發生於1989年北京天安門，當年4月，內地高校生在「悼念胡耀邦」活動中，發起在天安門廣場靜坐，爭取民主及反官倒。至6月3日晚，解放軍、武警等部隊武力清場，在北京多處地方與民眾爆發嚴重衝突，死傷人數至今未明。

BBC

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