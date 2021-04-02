內地一間「網紅奶茶店」居然引來萬人排隊，一杯黃牛奶茶更高達500元人民幣（下同，約592港元），完美展現中國最盛行的炒賣及打卡文化。湖南長沙知名奶茶品牌「茶顏悅色」首次登陸深圳，昨天下午，拿籌排隊者達四萬個，由深圳到長沙南的高鐵車程約3小時，有網民笑言應直接坐高鐵去長沙，「說不定你喝完回來還在排！」

黃牛奶茶叫價592元

茶顏悅色與內地餐飲企業「超級文和友」合作，在深圳開設快閃店，為期三個月，在同一商場內開設兩間奶茶店，每人限購2杯。在開業前一天，網上已出現大批黃牛代購，在網購平台上，每杯代購價格皆為200元（約237港元）以上，而奶茶價錢和跑腿費另計，有網上賣家表示當天已收到300多杯的定單。昨天開業首日，凌晨四時已有巿民及黃牛排隊，等着喝「頭啖茶」，人龍更越來越長，至下午四時，內地記者拿籌發現，前面有超過四萬桌排隊，現場更有代購拿着奶茶，向門外排隊巿民叫賣，售價500元一杯。

2013年創立，茶顏悅色以中國風為主題的鮮茶店，注重包裝及飲品視覺設計，在長沙有至少290間門巿，全是總公司直接經營，不接受加盟及代理，去年首度衝出長沙，進軍湖北武漢，創出排隊8小時紀錄。2019年，茶顏悅色獲「蘇州元初」入股，杭州阿里巴巴創業投資管理有限公司是「蘇州元初」股東之一。界面新聞