台鐵太魯閣列車昨日（2日）發生嚴重意外，最少導致50人死亡，台灣各界都湧躍捐助，繼昨日宣佈，為「感謝過去台灣人對香港支持」、捐款100萬元新台幣（下同，約27.2萬港元）的藝人杜汶澤後，香港國際關係學者沈旭暉亦在FB上公佈，將會向事故受難者家屬捐款100萬元。他更提醒台灣「曾幫助過香港人」，呼籲世界各地的香港人都應要加入，一同捐款。

目前在台灣開設公司的沈旭暉在FB上表示，台鐵的意外觸動不少港人的心情，自己也代表和香港友人在台共同開設的公司，及給予他支持的網友，向政府為受難者家屬開設的專案捐款，「略盡棉力」。他又表示，「畢竟，曾幫助過香港人，而值得信任、並捍衞民主、自由、法治等理念的政府，其實唔多，大家心裏明白」，希望更多香港人一同捐款。

國民黨籍台中市長盧秀燕今日則在FB上公佈，她決定捐出一個月的月薪，以協助善後工作，她表示會在中央專戶成立後就會捐款。她是台灣首名捐款的縣市首長，目前在台灣市長的月薪約17.2萬元（約4.68萬港元）。

台灣民間亦希望向死難者家屬捐款。在事故中有11人遇難、59人受傷的新北市，市長候友宜今早表示，人今早除派官員到醫院向傷者慰問，並向每名傷者發放5,000元（約1,362港元），並因為大批民眾致電希望捐款，所以新北市社會救濟會今日特別開設專戶，接受民眾捐款。

台灣《蘋果新聞網》／三立新聞網

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