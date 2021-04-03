為應對大陸的軍事威脅，台灣軍極發展潛艦國造計劃，並得到美國幫助，但近日有美國雜誌引述2019年台灣媒體的新聞指，北韓幫助台灣製造潛艦，台灣國防部罕有地發聲明否認，指報道子虛烏有，是假訊息。不過，聲明中亦同時曝光台灣的潛艦國造計劃，背後除了有美國支持，歐洲國家亦有協助。

美國期刊《國家利益》(The National Interest）的一篇報道，引述2019年台灣媒體的新聞稱北韓轉移潛艦技術與相關裝備，幫助台灣製造潛艦。台灣國防部發言人在Facebook專頁指出，台灣潛艦計劃「從過去、現在均不曾，未來也不會與北韓有任何接觸，均由歐美重要國家提供協助」。

台灣軍方罕有地承認潛艦國造得到美國的技術幫助，也首次透露得到歐洲國家的協助，惟該聲明並未說明詳情。

路透社報道指，歐洲國家因為擔心激怒大陸，對允許向台灣出售武器持謹慎態度。不過在2018年，台灣曾表示與一家總部在英屬直布羅陀的公司討論其潛艦國造的計劃。同年，美國政府為美國製造商加入台灣潛艦國造計劃開綠燈，被視為有助於台灣獲得關鍵零組件。但目前尚不清楚有哪些美國公司參與計劃。

台灣總統蔡英文執政後重啟潛艦國造計劃，並於2017年於生產商簽約，自主製造8艘新潛艦，計劃將於2025年交付其中的第一艘。台灣目前擁有4艘現役潛艇，其中2艘於1980年代在荷蘭建造，另外2艘則購自美國，皆屬老舊產品；美國2001年同意售台8艘常規潛艦，但因北京壓力等至今無下文。

路透社／德國之聲／《蘋果》資料室

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