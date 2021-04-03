兩岸關係緊張，民間的商業活動都受到影響。大陸遊戲公司「米哈遊」開發的手機遊戲《崩壞3rd》，早前請來台灣的人氣Cosplayer「蕾菈（Laira）」代言，讓不少粉絲相當興奮。惟昨（2日）深夜，《崩壞3rd》透過Facebook專頁表示，將取消與蕾菈的一切合作，原因竟是因為蕾菈曾使用過武漢肺炎一詞。而蕾菈也疑似打擊太大，在事後表示，因個人因素取消原訂今日（3日）出席的公開活動。

「崩壞3rd」的聲明表示，經網民反映，發現蕾菈去年2月在其Twitter賬號發表《崩壞3rd》角色「八重櫻」新服裝時，提到「因為『武漢肺炎』導致當時活動延期，無法順利出角」。公司認為蕾菈將「COVID-19」稱為「武漢肺炎」是不當言論，雖然目前蕾菈已刪除帖文，但仍造成不良影響，因此決定取消與蕾菈的一切合作，並下架所有和她合作過的官方內容。

「崩壞3rd」也向所有玩家承諾，未來一定會用最嚴格的標準來審核所有官方素材及合作的對象，也請玩家們持續對他們監督，一同創造更優良的遊戲環境。

蕾拉過往Cos過許多《崩壞3rd》遊戲角色，但被大陸公司解約後，她也在FB專頁上表示，原定在今日下午出席的活動「因個人因素而取消」，並為此致歉，「對不起……我不知道該露出甚麼樣的表情。」

不過，她發文後得到大量網民支持，紛紛留言聲援：「妳沒問題，錯的是玻璃國家的粉紅心」、「別不高興，因為你沒有錯」，亦有網民為蕾拉辯護：「希望還個公道啊！畢竟該文中沒有歧視的感覺，只是剛好當時的名稱尚未正式正名。」

Facebook／《自由時報》

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