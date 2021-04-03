台鐵太魯閣列車昨日（2日）發生嚴重意外，最少導致50人死亡，死者的遺體都已經運往花蓮殯儀館，至今早已有42名遇難者確認身份，不過，部份遺體破損嚴重，需要比對家屬的DNA確認。對於外界質疑證實遇難者身份進度緩慢，花蓮地檢署檢察長俞秀端稱，比對身份「沒有截止時間」，期望在2日內全數完成。58名義工遺體修復師主動趕到花蓮，挽起衣袖，熬着夜、紅着眼，通宵努力將破損的遺體修復回生前模樣。

遇難者遺體昨日傍晚起陸續被移送到花蓮殯儀館，俞秀端表示部份遺體殘缺、難以辨識，家屬也只能提供DNA樣本，連同遺體的樣本送往台北法醫研究所、刑事警察局比對。她強調會在最短時間內確認死者身份，絕不允許出現家屬領錯遺體事件，目前現場採驗及鑑識人手充足，將會持續努力，完成工作。

「76行者」遺體修復團隊第一批58名成員，昨日趕到花蓮，連夜協助修復死者遺體。「76行者」遺體修復團隊發言人王薇君在FB上分享成員在殯儀館義務修復死者遺體的情況，她表示團隊成員昨晚徹夜修復8具遺體，年紀約在20到50歲，有些家屬會帶親人的衣服供罹難者替換。

王薇君又稱，這次意外的死者，因為重力造成身體破碎，傷口不整齊，每具體體要由6名修復師合作，花上20個小時才能修復。

王薇君說，小孩的遺體往往是遺體修復師過不了的檻，修復到一半可能會有工作人員先出去哭，人心是肉做的還是會捨不得。這次遇上台鐵事故，她見許多年輕罹難者的家屬見到家人身亡，哭到不能自已、全身癱軟站不起來，感到相當不捨、鼻酸。

對於義工的協助，讓不少網民感動：「感恩。辛苦了，謝謝你們。」「76行者團隊功德無量，辛苦了。」「這種付出，我找不到形容詞⋯⋯但，謝謝你們為這個社會的付出。」

台灣網紅鳳梨吳泓逸亦在FB表示，他與朋友要捐30萬元新（約8.17萬港元）給76行者遺體美容修復團隊，希望能盡一點綿薄之力。

此外，一名死者家屬認屍後投訴，在接到警方通知前來認屍時，卻發現遺體指認表上未有依照男女分開，會見到裸露或斷肢，是不尊重死者，應該要專業團隊來幫忙。

據台媒報道，死者是家屬的「姑仔」（即丈夫的妹妹）。家屬稱，姑仔在台北工作，今次是好不容易搶到清明節的車票，要返回花蓮玉里，更是事前沒有透露，可能打算到家後給驚喜，未料卻坐上「死亡列車」。家屬說，在事發當天接到偵查隊的認屍通知，起初仍希望不是真的，並在最後保持冷靜到場。但現場的狀況讓人看了眼紅哽咽，因為認屍程序混亂，遺體指認表未依照男女分開，辦認多達33具男女屍體，依然找不到姑仔。

家屬直言，希望有專業團隊可以介入，讓認屍程序更順利，否則每看一具遺體，對家屬來說都是很大的壓力。

對此，花蓮地檢署主任檢察官周芳怡回應稱，遺體指認表是按照遺體進入冰櫃順序標號供家屬指認，不會讓家屬親自看遺體指認。另外，由於遺體不見得完整，所以有時候未必能夠區分男女，敬請家屬見諒。高等檢察署也有發聲明，指事發後因一時難以確認死者身份，因此先依據遺體進入殯儀館或相驗場所之次序予以編號，後續花蓮地檢署力求謹然有序，將區分男女老幼遺體，並提供照片便於家屬進行指認。法醫因相驗所需而解開死者衣物，亦將提供適當覆蓋遮蔽以表尊重。

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