兩岸疫情最新數字：大陸周五（2日）新增26宗確診個案，其中19宗境外輸入個案，分別是福建9宗、上海4宗，廣東3宗，北京1宗，江蘇1宗，雲南1宗，其餘7宗則為本土個案，全部來自雲南；累計確診90,252宗，死亡病例共4,636宗。台灣累計確診1,045宗，死亡個案10宗。

疫苗供應緊張致多地停接種

北京當局積極推展疫苗外交，但內地加快接種疫苗後，近日卻傳出疫苗供應緊張，包括上海市等多地前兩天陸續公告暫停接種。中國工信部長前天還與科興公司開會，要求加快生產疫苗。

公開數據顯示，截至3月底，內地疫苗廠商至少已供應全球2.6億劑疫苗，但內地迄今累計接種1.26億劑，包括江蘇溧陽市、浙江松陽縣、浙江湖州市、廣東台山市、廣西東興市、廣西防城港市等多地，在這兩、三天相繼宣佈因為疫苗供應緊張暫停有關注射。

其中，江蘇溧陽官方微博還直言：「我市已多日未收到上級分配的新冠疫苗」，有網民留言譏諷：「沒貨，支持世界去了。」來自多地的網民亦不約而同文表示，本來已被安排接種日期，又收到通知要再等幾天。還有不少網民抱怨，接種第一劑後，已經等了很久，還打不到第二劑。

上海市前幾天就傳出疫苗供應吃緊，其中，黃埔區、普陀區、嘉定區、崇明區、金山區、長寧區、寶山區，近日相繼以「設備保養」、「系統維修」為由，宣佈區內的疫苗接種點與醫院在清明假期暫停服務。許多上海網民表示，這是突然叫停，基層單位未事先知會，並質疑是疫苗供應不上。

成都世大運延期至明年舉行

2020日本東京奧運去年因受到武漢肺炎肆虐影響，已經順延至今年夏天才舉行，而原定今年8月18日至29日在四川成都舉行的第31屆世界大學運動會（世大運），已由國際大學運動總會（FISU）宣佈推遲至明年再辦，具體時間仍有待確認。

「考量到目前全球仍飽受疫情影響，加上各國旅行及邊境等相關限制，決定把賽事推遲至2022年舉行。」FISU官網發表聲明，強調全世界的狀況變數横生，仍有許多國家的大學菁英運動員無法接受正常訓練，加上執委會為確保參賽選手還有全體人員的健康和安全，只能做出延期決定。

據悉，成都世大運的比賽名稱與會徽獲確認暫時保留，FISU相信隨着疫苗接種普及，明年疫情可望明顯改善，有助賽事進行。

不過，這一屆世大運之前其實已經過兩次延期，賽事最初安排在今年8月8至19日舉行，其後延至8月16至27日。由於2020東京奧運及東京殘疾人奧運延期1年的關係，世大運再度被逼改期至8月18日開幕，但賽事最終還是未能在今年內舉行。

中央社／ 《自由時報》

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！