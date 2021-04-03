台灣軍方早前分批將現役F-16戰機升級為F-16V等級，並向美國採購66架全新生產F-16V（BLK70）的戰機。據台灣《自由時報》報道，這66架F-16V戰機預計在2026年前全數交付台灣，並將部署在空軍台東基地，空軍將投入33億餘元新台幣（近9億港元）預算，在台東基地加建機庫丶導彈彈庫等相關設施，屆時台東基地將成全台最先進的空軍基地。

根據台灣國防部最新送交立法院的預算解凍報告指出，台東基地設施新建工程計劃，是為配合未來新型戰機進駐及任務需求，在空軍第7聯隊（台東基地）加建飛機雙連機庫丶修護棚廠丶模擬訓練大樓丶導彈彈庫等營舍及附屬設施，以滿足未來駐用部隊需求，總工程費為33億2,348萬元，施工期為2021年到2026年。

而台灣是於2019年12月與美國簽署66架F-16V戰機的採購合約，預計在2023年可取得美方首批交貨的2架新機，其餘64架將在2026年前交付。

台灣立法院國防委員會過去在專案報告及回答質詢時，曾有立委問及F-16V屬於「四代半」戰機，解放軍的但殲20隱形戰機為「第五代」戰機，若是雙方「一打一」時，台方是否具勝算？當時的空軍參謀長劉任遠強調，未來戰爭不會僅「一打一」，而是整體作戰；時任國防部長嚴德發則表示：「我們飛行員戰技高超，絕對沒有問題，一對一我們絕對把它打掉！」

有指，F-16V戰機配備AESA先進雷達，殲20在雷達上截獲的面積較小，但新戰機結合電戰系統，加上Link16既有鏈路並和地面部隊配合，可與殲20抗衡。

台灣《自由時報》

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