H＆M是非不斷，早前因為拒用新疆棉而遭到內地網民抵制，及後又因官網地圖有問題被當局約談，雖然事後立刻認錯整改，惟因此亦引起越南網民不滿，認為H＆M配合中國宣稱擁有南海主權的主張，揚言杯葛。H＆M可謂顧此失彼，但考慮到H＆M在越南的門巿有限，相信杯葛的效果不大。

上海市互聯網信息辦公室（上海市網信辦）官方微信公眾號「網信上海」2日指出，有網友向管理部門檢舉H＆M官網存在「問題中國地圖」，上海市規劃和自然資源局立即通知H＆M迅速改正。

「網信上海」通報中並未具體說明H＆M的「問題中國地圖」究竟哪裏出問題，但中共黨媒《人民日報》之前一張畫着南海「九段線」的中國地圖在微博廣泛流傳，令人聯想到H＆M的地圖或與九段線有關，與中國在南海有主權爭議的越南，就有網民得悉事件後，揚言要抵制H＆M。

一名越南網民主張：「有必要抵制無視越南消費者感受，並且侵犯越南領土主權完整的品牌。」也有越南網民宣稱：「H＆M這樣做不符合國際法，明顯是要跟國際社會對着幹。」

不過，儘管在網路上越南網民極為不滿，但H＆M在越南全國僅12家門市，分別在河內5家、胡志明市4家，以及芹苴市、下龍市、峴港市各1家。而在內地，H＆M目前有逾350間門巿。

中央社

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