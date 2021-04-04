中國與西方國家一直就新疆人權議題角力，中國官方近日推出一部以新疆為背景的歌舞電影《歌聲的翅膀》，官媒稱電影展現「各族人民幸福美好的生活」，靈感來自荷李活電影《La La Land》（港譯：星聲夢裏人）等作品，不過上影3日的票房慘淡，英國《衞報》更質疑電影是官方的公關操作。

電影講述三個不同民族的青年音樂人為追求音樂創作而走遍新疆多過地區，根據預告片，電影中的角色主要以漢語溝通，有多場大型歌舞場面，亦有拍攝到新疆壯麗的自然景色。

官媒環球時報英文版宣稱，《La La Land》及印度電影《帝國戰神：巴霍巴利王》（Baahubali: The Beginnin）等歌舞片，啟發了天山電影製片廠去拍攝這部電影；央視則指這部電影「展現了新疆各民族燦爛的文化傳統以及各族人民幸福美好的生活」。

電影已於3月28日在國內上映，並獲得新疆維吾爾自治區黨委宣傳部組織策劃、新疆維吾爾自治區文化和旅遊廳支持，是天山電影製片廠近年來最大規模的投資，多個官媒亦大力宣傳，惟似乎反應一般，上影3日票房僅得8.2萬元人民幣（約9.7萬港元）。

英國《衞報》則指出，儘管新疆有近一半人口是伊斯蘭教徒，但電影中沒有看到有清真寺，也不見穿戴頭紗或面罩的穆斯林婦女。

報道認為，中國正在精心策劃公關攻勢，反擊美國和西方就中共在新疆對維吾爾族和其他穆斯林少數民族犯下種族滅絕的指控，將新疆重塑為社會凝聚力和經濟發展的避風港。

中央社／英國《衞報》

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！