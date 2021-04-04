台鐵太魯閣列車前日（2日）發生嚴重意外，最少導致51人死亡，救援人員今日大約凌晨2時從隧道拖出第3列車卡，車卡外觀完整，但玻璃碎裂，車卡隨即被送往仁和車站。目前仍有5個車廂留在隧道內，搜救人員在當中一個車廂壓著暫定是第51位死者的下肢。

第51名死者的下肢，是被列車的轉向架壓住。花蓮縣消防局表示，由於車廂本身有40噸重，壓在遺體上的轉向架也有10幾噸重，以現有油壓設備仍不足以移動這些重物，也無法讓罹難者脫離，故將依照原先工程進度，待第3、4、5節車廂脫離後，再以合適方式協助脫困。

工程人員將繼續重鋪枕木、扶正路軌，希望可以逐一拖出車廂，台鐵今天會出動重型絞盤到場，試圖將第4節車卡拉出；今天的目標是第4、5節車廂移走，但第7、8節車廂因為扭曲變形嚴重，不排除用切割方式進行。花蓮縣消防局早前曾指出，待第3、4、5節車廂拖出隧道，才有可能移出第6車卡，搶救難題才正式開始。

交通部長林佳龍昨日深夜在facebook發帖強調，無論工程合約怎麼訂定，「都不會成為推卸責任的理由」。他又指隧道在列車高速強烈撞擊後，可能會有結構上的風險，故會安排土木工程專家到場全面檢測，期望兩星期內完成報告。

台灣《蘋果新聞網》報道，在太魯閣號發生事故後，原本乘高鐵南下的交通部長林佳龍立刻折返，隨後乘飛機到花蓮，趕往事發現場。林跟隨救災人員爬進血肉橫飛的車廂後，似乎受到嚴重衝擊，表情相當沉重。有傳林佳龍已向總統府口頭請辭，但已被部長秘書否認，表示此事並未獲得證實。

台灣《蘋果新聞網》／中時新聞網／東森新聞網

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