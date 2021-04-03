西方多個國家以新疆問題為由制裁中國，引發內地官民聲討多個拒用新疆棉的時尚品牌，更出現燒鞋、拆招牌等義和團式抵制。不過，這波講就兇狠的抵制「洋貨」愛國運動，似乎要以失敗收場。至今未為拒用新疆棉而跪低的Adidas，在清明長假甫開始，便獲內地消費者大排長龍等入店支持。

這次聲討拒用新疆棉事件，涉及的國際時尚品牌分別有H&M、NIKE、Adidas、優衣庫（Uniqlo）、Burberry、Tommy Hilfiger、GAP、ZARA等。許多藝人更紛紛終止涉事品牌的代言工作以表態。

只是，消費者的身體才是最誠實的。有內地媒體於昨日（3日）清明假期開始首天，在河南石家莊觀察，發現曾遭官媒《人民日報》點名批評的Adidas的專門店，門口有近40名消費者排隊等候入店選購貨品。據該店保安透露，店內實施防疫措施，防止店內有太多人，所以自中午起便開始出現人龍，每隔約10分鐘會放7至8人入內選購，形容不用等候太久便可入店。

從網上曝光的短片所見，Adidas雖已限制進店人數，但店內仍是擠滿了消費者。不過，也有不同地區的內地網民聲稱，當地的Adidas店只有零星顧客，人數遠遜國產運動品牌的李寧或安踏。

至於支持用新疆棉的李寧店，店內也擠滿不少客人購物，但它卻不用設人流限制，客人毋須排隊便可直接入店。

搜狐千里眼

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