中國積極推展「疫苗外交」，但內地加快接種疫苗後，近日有傳疫苗供應吃緊，包括滬、蘇、浙和廣西多地自上周陸續發佈暫停接種的公告。有網民在微博留言稱，本來已被安排接種日期，又收到通知要再等幾天，或未能如期接種第二劑疫苗。負責疫苗調度的工業和信息化部，其部長肖亞慶上周四赴北京科興中維公司視察疫苗生產情況，強調要加快疫苗研發和生產，着力保障疫苗生產供應的穩定和暢通，不斷提高產能產量。

包括江蘇常州下轄的溧陽市、浙江麗水市松陽縣及湖州市、廣東台山市、廣西防城港市及其轄下的東興市等，近日相繼宣佈因為全國疫苗供應緊張，全面暫停疫苗接種。其中，溧陽市政府的官方微博在上周三發表消息，承認近期有市民在通過微信公眾號成功預約接種疫苗後，接種點卻「無苗可打」，解釋原因是「近期疫苗供應十分緊張，我市已多日未收到上級分配的新冠疫苗」，因此暫停接種工作。有網民留言稱：「常州市區也是預約了打不上。」「南京也是啊，說讓打，但是約不到。」

聲稱因設備保養與系統維修

在長三角最大都會上海，同樣傳出疫苗供應吃緊，包括黃浦、普陀、嘉定、崇明、金山、長寧、寶山等區，相繼以「設備保養」、「系統維修」為由，宣佈區內的疫苗接種點和醫院在清明假期暫停服務。國家衞健委主任馬曉偉上周四赴上海指導疫苗接種工作，強調要加快推進接種工作，最大程度提高接種率。同日，國家藥監局宣佈，近日已派出督導檢查組分赴多省市檢查疫苗生產的各環節，要求加速疫苗研發申報、增線擴產等工作，幫助企業儘快投產達產。

有網民把疫苗吃緊的問題，歸咎於「疫苗外交」，留言譏諷道：「沒貨，支持世界去了。」外交部發言人華春瑩3月30日在例行記者會透露，目前中國正在向80個國家和三個國際組織提供疫苗援助，同時向40多個國家出口疫苗，並與十多個國家開展疫苗研發和生產合作。

根據國家衞健委公佈，截至前天全國累計接種疫苗累計近1億3,380劑次。不過，官方從未公佈過向外國捐助和出口疫苗的數量。目前內地共有四款獲批使用的國產自主研發疫苗，包括國藥集團兩款、科興以及康希諾各一款。其中，科興控股董事長兼行政總裁尹衞東3月23日透露，科興已經向包括中國在內的18個國家和地區提供了1.6億劑次的「克爾來福」武肺疫苗。國藥集團在3月27日則公佈，旗下的北京生物和武漢生物兩款疫苗累計供應全球逾1億劑。按此估算，不計算康希諾在內，中國至少已累計生產了2.6億劑疫苗。

中央社/微博