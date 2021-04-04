台鐵太魯閣列車上周五（2日）發生嚴重意外，最少導致50人死亡。宜蘭縣唯一死者、家住頭城新建里的31歲女子蔡哲珊，其遺體周六（3日）運回宜蘭員山福園，而她的外婆亦於周日（4日）早上病逝。面對家中突然遭逢兩名至親離世，蔡母不禁淚灑殯儀館，不斷在母親靈前跟母親道歉，而蔡父亦難掩悲痛，直斥「台鐵太爛了」，並說：「該承擔的還是要接受。」

蔡父亦提到總統蔡英文周六（3日）在花蓮慰問時，他曾當面向對方直斥「台鐵太爛了，如果不大力改革，我認為這件事情不會是最後一件」，而總統回應說：「聽到了。」蔡父聽後難忍悲痛苦，對總統說：「妳沒有失去親人，妳不懂失去親人的痛。」

蔡哲珊的父親蔡國華表示，大女兒蔡哲珊上周五（2日）開始放6天連假，於是跟好友相約前往台東遊玩，原本她已訂到莒光號的車票，但因為一行人打算盡快會合，遂改訂太魯閣號站票；事發時，他和妻子都不知道大女兒搭上太魯閣號，直到接到大女兒同事致電小女兒，才知道她搭上死亡列車。

蔡父說，當他們獲知消息後不斷打電話想要查詢愛女情況，但電話一直都打不通，因此只好跑到台鐵頭城車站查詢，但台鐵一問三不知，後來他致電給花蓮消防局，但傷者名單沒有愛女的資訊，令他非常緊張萬分，隨即和妻子駕車往花蓮，「電話打不通的時候已經有最壞打算」。

蔡父亦狠批台鐵事發至今未有提供家屬任何的協助，讓他們像無頭蒼蠅一樣四處奔走自己去找親人，而向醫院查詢時卻因《個人資料保護法》而不能透過電話詢問，讓原本已經相當焦急的家屬更是生氣。他又透露，自己與大女兒平時感情很好，都會叫女兒「你是我的心肝寶貝」，女兒也都很會對他撒嬌，如今卻因意外而天人永隔，讓他很難接受，「真的心痛」。

而更令人難過的是，蔡哲珊的外婆中風多年，於周日（4日）早上亦病逝。面對雙重打擊，蔡哲珊的母親朱玉霞在員山福園母親靈前上香時當場淚崩，在靈前不斷向母親致歉說：「媽媽對不起，哲珊出事情了，我答應你的事情沒辦法做到，真的很對不起！」還說希望母親能與外孫女在另一個世界互相照顧，場面令人鼻酸。

宜蘭縣長林姿妙周日（4日）到員山福園慰問，其間不斷安慰蔡哲珊父母，並與忍不住痛哭的蔡母相擁，強調將盡全力協助蔡家度過難關。蔡父則強忍悲痛，眼眶含淚，將失去愛女的情緒壓抑在心頭。

台灣《蘋果新聞網》／中時電子報

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