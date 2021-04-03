泱泱大國，中國外交部居然被揭串通臨時演員欺騙世人！北京近日舉行記者會，安排數名自稱維吾爾族人的發言，反駁歐美對新疆再教育營侵害人權的指控，卻被踢爆疑似造假。

世界維吾爾代表大會發言人迪里夏提向本報表示，其中一人曾拍攝官媒宣傳片，自稱是內地名牌大學畢業生，「根本是北京找來的臨時演員」，目的明顯是欺騙國際社會，緩解近日被制裁的壓力。

世維會轟做騷

上月29日，中國外交部舉行新疆問題記者會，數名自稱維吾爾人分享新疆再教育營的生活。其中一名男子塔黑日江，自稱是新疆和田市教培中心畢業的學員，自言一星期上課五天，學習漢語，感激校方幫他去除宗教極端思想。但去年7月，官媒新華網發佈短片宣傳回鄉創業，片中主角也是塔黑日江，他的身份是高學歷老闆，反覆強調自己畢業於上海復旦大學，成功回南疆創業，教培中心的經歷卻隻字不提。

迪里夏提對本報表示，如果塔黑日江是上海復旦大學畢業生，他的高考成績應該相當高，漢語讀寫能力也有一定水平，根本不用再到教培中心學習中文。迪里夏提批評北京當局為應付國際社會的外交壓力，選擇找臨時演員在記者會上「做戲」，明顯是欺騙行為。而維吾爾人淪為北京的宣傳工具，令迪里夏提感到可憐又可悲，也體諒他們或許有苦衷，被迫配合官方宣傳。

《蘋果》記者/ 自由亞洲電台