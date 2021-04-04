大陸自2月26日宣佈禁進口鳳梨（港稱菠蘿）的消息傳出後，日本民眾因感謝台灣在311大地震時曾施予援手，逐以行動支持鳳梨。惟有大陸生果商在日本電商平台樂天上，疑用強國菠蘿試圖魚目混珠，冒充鳳梨低價搶市。不過，網站上的照片，顯示紙箱上有福建廈門的果商資料。台灣農委會昨證實確有聽聞，已請日方協助追查中，而商家事後網上解釋，是因為用錯相所致。

在樂天的網站上所見。被指疑魚目混珠的鳳梨，外盒印有廈門最大蔬果公司「鑫金鷺」字樣。2019年3月，時任高雄市長韓國瑜曾到訪福建廈門，其中一站就是與「鑫金鷺」簽合作備忘錄。在樂天網站尋找輸入「台灣鳳梨」，卻赫然發現「鑫金鷺」的商品，打着「台灣產屏東縣金鑽鳳梨」名號出售鳳梨，商品介紹更是寫着此為「應援台灣」的特別企劃。

商品介紹寫「台灣鳳梨被中國禁止輸入、導致台灣鳳梨被打擊」，「日本家庭若願購買台灣鳳梨，就是對台灣支持」等字眼，但紙箱的標誌卻顯示，商品是廈門「鑫金鷺」所售出的鳳梨。

有台灣的鳳梨出口商指出，「鑫金鷺」3月起在日本電商平台用超低價搶市場，令到來自台灣的鳳梨也只能跟着減價。該名台灣出口商說，該家大陸蔬果商假冒台灣名義，在日本電商平台賣出許多「不知哪來」的鳳梨，甚至還蟬聯日本電商銷售鳳梨的第一位，非常擔憂在許多日本人支持鳳梨之際，有大陸假鳳梨刻意魚目混珠，或破壞鳳梨在日本辛苦建立的好口碑。

台灣農委會表示確實有聽聞類似事情，但也不排除是因近來紙箱短缺、台灣合作社拿過去出口給大陸的紙箱來包裝，還在研擬是否有對策來反制大陸假冒鳳梨在海外銷售的策略，因鳳梨在國外都是走高品質路線，呼籲消費者盡量在有信譽的地方購買。

《蘋果》記者在日本樂天平台上發現，涉事的商家發文為被指疑用大陸菠蘿「魚目混珠」一事作解釋，是因為時間關係，公司用上原本送往大陸紙箱圖片，引起誤會。商家除將原本的紙箱圖片下架，同時上傳台灣原產地證書作澄清。

台灣《自由時報》／樂天網站

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