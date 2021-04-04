德國雖然一再表示中國是其重要經貿夥伴，不過其國防部長卡倫鮑爾（Annegret Kramp-Karrenbauer）又再對華發表強硬言論，直指中國企圖制訂世界秩序，迫使弱者就範，強調西方不能示弱。

卡倫鮑爾接受德國媒體「編輯部網絡」（RND）訪問，並於昨日（3日）刊出。卡倫鮑爾表示，俄羅斯擁有的核武及常規武器雖對德國構成非常明顯威脅，但中國有一個雄心勃勃計劃，要將解放軍成為世界最大最現代化軍隊。她形容，中國顯然想「以其方式制訂世界秩序，並迫使弱者以某種行為方式行事。也就是說，歐洲和西方不能是較弱的一方……如果我們希望未來世界看起來像我們從民主角度希望的那樣，那我們就必須做一些事情。」

被問到中國是否在爭取世界統治權時，卡倫鮑爾說：「中國是個很有權力意識的國家，這不僅顯示在其對經濟利益的追求和對周邊地區的關注上。」

問到德國向印度太平洋派遣一艘戰艦的作用時，卡倫鮑爾表示，印度太平洋的局勢是德國當然關心的問題。遵守自由貿易路線和領土完整的規則，並加強德國在該地區與民主夥伴如澳洲，日本，韓國和新加坡等國的關係，符合德國和歐洲的利益。她指「我們向印度太平洋派遣護衞艦一事，在美國也被視為是一個標誌 …… 我們不僅在談論中國威脅到海上航行自由，而且我們也準備為此做點事情。護衞艦是朝這個方向邁出的重要一步。」

對於被聯盟夥伴社民黨指摘，基民盟透過卡倫鮑爾的對華言論完成觀點和詞彙的轉變。卡倫鮑爾則稱，是想德國看到中國的真正面貌，她指「中國現在是，而且也將繼續是一個非常重要的貿易和經濟夥伴。沒有中國，我們將無法應對人類的重大任務，例如氣候轉變。」但她強調，中國也是一個系統性和戰略性的挑戰，「我視中國對維族人的不人道待遇為對基本人權的侵犯。但中國領導人稱其為內政，並拒絕進行批判性討論。這與我們對人權普世概念的理解相矛盾。我們是西方世界的一部份，我們必須確保人權有效。如果社民黨持不同觀點，我會感到驚訝。」

法廣網

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