新華社報道，中國兵器工業集團有限公司前書記、董事長尹家緒涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。2013年至2018年，現年65歲的尹家緒任中國兵器工業集團公司黨組書記、董事長。

媒體此前報導指出，1956年4月出生的尹家緒本應可以在中國兵器工業集團公司董事長這個崗位一直工作至65歲退休，但據其本人說，「是我主動給領導寫信，要求提前退休。」

沉沒漁船4人失蹤

浙江海上搜救中心接報今日清晨4時許接報，一江蘇漁船在浙江舟山外海沉沒， 20人遇險。截止下午1時，當局調派多艘船隻及飛機前往現發水域開展搜救，再協調附近20艘參與救助的漁船。目前，20名遇險人員已救上16人，其中12人死亡，另有4人失聯。現場搜救工作仍在全力進行中。

羅瑩雪抗癌多年 年69歲

台灣法務部前部長羅瑩雪患乳癌去世，終年69歲。據悉，羅瑩雪抗癌多年，但本月病情惡化辭世。友人今致電羅的手機，由她兒子接聽，他證實母親昨晚因乳癌惡化病逝。

羅瑩雪就讀國立台灣大學法律系，畢業後取得律師資格並至美國留學。2013年羅接掌法務部，又在2016年火速簽署鄭捷死刑令，並在立院舌戰立委，就在外界詫異時，她突然退休，結束2年8個月的部長生涯，2014年羅瑩雪做身體檢查發現乳房有硬塊，醫生確診其患上第二期乳癌。

新華社／台灣《蘋果新聞網》

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