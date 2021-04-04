台鐵太魯閣列車上周五（2日）發生嚴重意外，最少導致51人死亡。社會各界紛紛捐款，台灣《蘋果新聞網》報道指，新北市樹林區一位車友就透過車隊在手機軟件Line上的群組號召，周六（3日）晚組成12輛百萬名車車隊，近20人運載上百箱物資，包括樽裝水、麵包與乾糧等直奔花蓮災難現場與殯儀館，直至凌晨5時才運送完畢，並直言作愛心一點都不累，反而精神百倍，「如果不夠我們再來送！」

在新北市樹林區經營咖啡店的林先生表示，他是一名Benz（平治）車主，台鐵事故發生後他感到很難過，後來發現有車友在車隊群組「W205 Club Taiwan北區」上發起捐款活動，於是先募集3萬元新台幣（下同，約8,200港元）捐給花蓮縣政府救助專戶。

林先生說，至晚上，有車友發文稱與當地慈濟醫院聯絡上，需要車友幫忙運送水、乾糧與衣服等物資，晚上11時出發，結果一共有12輛名車響應，其中包括Benz、BMW（寶馬）、保時捷（Porsche）等，每輛車價值都超過200萬元（約54.5萬港元），「但大家並不是出來炫耀車子的，而是自掏腰包集資，總共買了70箱的大小礦泉水，更掃光了好幾家麵包店，買了很多乾糧與餅乾，特別分批打包紙箱內，估計也有超過上百個，接着搬進後行李箱，深夜12點整隊從樹林向花蓮出發，現場約10到20人，年齡25到45歲不等，但大家精神百倍、理念一致，就是想趕快把物資送到需要的人手上。」

林先生又提到，事故現場警員看到他們多部車輛一度「嚇了一跳」，得知來意後決定將物資集中在其中一輛車上，並由警車開路下送到事故現場；之後他們再轉往殯儀館，但由於時間太晚，家屬均已休息，只遇到社工，送上麵包與水後對方表示「謝謝，辛苦了」，而他則回應稱「盡量用，不夠會再募集拿下去」。他表示，雖然送完物資後非常疲憊了，但「跑這一趟是累的值得的，做愛心同時，希望救災一切都能夠順利」。

另外，「76行者遺體美容修復團隊」發言人王薇君受訪表示，第一批有58名修復師奔往花蓮支援，後續也會有超過百人前來協助，並採取三班制24小時輪流修復罹難者遺體。團隊周六（3日）在Facebook上發文感謝民眾捐助物資，但由於目前耗材資源費用已足夠，因此呼籲「請不要再捐款！」，並強調團隊長久以來「從不勸募、不拿政府的補助、不收紅包」，每個成員前往事發現場「皆義務無償修復」，「為的就是給往者尊嚴，希望在生者心中留存亡者最後美好的記憶」。

團隊續指，待現場工作結束後，將計算這幾日的捐款數目並公開金額，未來會使用這筆經費購買修復耗材用品供日後公益救難事件使用，「再次感恩台灣人患難見真情，我們會在現場持續努力，感謝大家！」

高雄市長陳其邁周日（4日）凌晨於Facebook宣佈，將捐出一個月薪資到衞福部捐款專戶，盡一份心力，並呼籲民眾一起捐款響應，幫助這場災難的傷亡者及家屬，「這幾天，台鐵太魯閣號意外，造成重大傷亡，我們都感受到不捨與哀痛。此刻，正是團結的時刻。彼此互相加油打氣，安慰與哀悼，相互扶持，幫助家屬度過難關。謝謝所有辛苦的救難及協助人員，祈願傷者康復、逝者安息。」高雄市議員陳致中其後亦宣佈響應陳其邁做法，捐出一個月薪資到衞福部太魯閣號事故專戶，盡一份心力。

台灣《蘋果新聞網》／Facebook

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