中國約200艘漁船被指上月底停泊在有主權爭議的牛軛礁（Whitsun Reef）一帶，遭菲律賓投訴。菲國防長羅倫沙納（Delfin Lorenzana）今日再指控，中國企圖佔領南海更多「重要據點」。

羅倫沙納今日表示，中國船隻在上述水域集結是為了其他目的。他說：「中國海上民兵持續出現在這個海域，顯示他們有意在西菲律賓海（WestPhilippine Sea）擴大佔領重要據點。」

他又以中國先前強佔菲律賓聲稱擁有主權的黃岩島（Scarborough Shoal）和美濟礁（MischiefReef）為例，證明北京曾「明目張膽侵犯」菲國主權。

羅倫沙納上月已就中國漁船集結在牛軛礁一帶提出抗議。中國駐菲律賓大使館3月22日聲稱，中國船隻停泊在牛軛礁附近是為了避風；但截至上周這片海域仍有數十艘船聚集。

羅倫沙納昨天反駁北京說法，表示：「我不是傻瓜。天氣到現在都很好，所以他們沒有其他理由待在那裏。給我離開。」

中國駐菲大使館則形容羅倫沙納的說法「令人費解」，並要求菲律賓政府避免發表「不專業言論，以免進一步激起不理性情緒」。

法新社報道，中國宣稱幾乎擁有整片南海的主權，並在部份控制的島礁加建跑道、人工島來聲索主權。而台灣、越南、菲律賓、馬來西亞和汶萊也都聲稱擁有南海部份主權。

超過200艘中國漁船3月集結在牛軛礁附近，引起菲律賓抗議。這些船隻如今四散在有主權爭議的南沙群島（Spratly islands）海域。菲律賓外長洛欽（Teodoro Locsin, Jr.）則在4月2日到中國訪問，當時聲稱中菲友誼牢不可破，希望加快磋商「南海行為準則」，共同維護南海和平穩定。

綜合報道

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