台鐵太魯閣號2日在花蓮清水隧道出軌，33歲司機袁淳修當場殉職。他的同學余聖文接受ETtoday新聞雲訪問時表示，意外前一天跟同學聚餐時才聊起袁，說要找天和他聚聚，怎料就此天人永隔；並稱袁性格顧家、節儉、客氣及低調，且讀書時成績優異。有乘客表示，「相信他們（司機）直到生命最後一刻仍努力地煞車，車子才停下來。」

2018年普悠瑪事故因請假避過一劫的袁淳修，這次因調假改駕駛太魯閣號不幸枉死，工程車砸中列車的第一時間，乘客都感受到司機緊急煞車，一直有停頓，之後劇烈撞擊，車體震動後停下來，有倖存者提出，司機盡忠職守至最後一刻不幸殉職，拼了命也要保護全車乘客。

在袁淳修同學余聖文眼中，袁讀書時已展現領導風範，做事有條理，讀書成績也優異，當年考上台科大讓不少同學欽佩，以為他畢業後會進入台積電等大公司工作，但袁淳修有自己的想法，為了分擔家計，先在軍中簽了4年志願役，結束後到外國旅行，回到台灣在星級餐廳工作，一邊工作一邊讀書準備考台鐵。

余聖文更稱，在台鐵失事前一天跟同學聚餐時，有聊到很久沒遇到袁淳修，要找時間聚一聚，沒想到就此天人永隔。

台中律師徐承蔭在FB轉發一篇文章，提及一名乘客指火車駕駛員到最後一刻仍死命地煞車，堅守自己在崗位到最後一秒，列車才得以順利停下來，沒繼續釀成更大規模的傷亡，「感謝為乘客犠牲自己的兩位駕駛員」。

ETtoday新聞雲

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