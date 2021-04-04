台鐵太魯閣號撞上工程車，慘釀最少51人罹難，當中包括在清明連假首日搭上肇事列車，台北恩亞動物醫院30歲女獸醫陳盈靜。動物醫院院長蔡依津昨天（3日）傍晚在facebook發文悼念，憶陳盈靜在動物醫院服務，與大家相處6年來種種善舉，又提陳任職醫院期間領養兩隻花貓「肥寶」和「阿巧」。院方表示已經妥善安置兩隻貓兒，醫院會一起照料，「靜醫師無需牽掛」。院長續稱，希望大家收起淚水，「我知道很難，我也還淚流不停，但唯有我們堅強，靜醫師才能放心，祝福靜醫師。」

根據恩亞動物醫院官網，陳盈靜在台中中興大學獸醫學系畢業，曾任台東心語動物醫院獸醫，曾創下8小時內結紮30隻貓20隻狗的記錄，陳盈靜的理念是「盡自己所能守護毛小孩生活品質與健康」。

恩亞動物醫院院長蔡依津文中，稱讚陳盈靜是一位溫暖且值得信任的人，看診認真，手術細心，更是大力推動環保行動，看到海龜與吸管的影片以後，要求同事準備玻璃飲管喝台式飲品。對於飼主決定要放棄治療準備安樂死的花貓，收養後義無反顧地照料。文中以「痛失英才」形容，醫院不只失去一個難得的外科女獸醫，她個人也失去一名看重和珍惜的摯友。

醫院在FB貼文發出後，逾300人留言悼念、逾400人分享，超過7,000人關注。許多寵物曾獲她治療的飼主紛紛留言感念她的善行：「陳醫師真的是我接觸過最棒的獸醫...R.I.P。」「一路好走，天堂裏的毛孩子麻煩醫生照顧了。」「記得家裏的貓咪躺在手術台上接受後全口拔牙，陳醫師在講解時所流露的熟練與自信，讓我對貓咪能順利度過手術充滿了信心。」「謝謝你對飼主和動物的耐心和愛，一路好走。」

台灣《蘋果新聞網》／facebook

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