當不少台鐵太魯閣號死者家屬認屍、招魂時，悲傷痛哭，有手機遊戲玩家竟以死亡人數作打賭，在聊天室留言稱死者如果破百，他便在信義區派發500份雞排，被轟行為太不可取。警方對此表示，有關留言涉及散佈謠言，會主動展開追查。

讀者陳先生向台灣《蘋果》表示，玩手機遊戲「天堂M」時，竟遇到暱稱「冷無影雪無飄」的玩家在聊天室留言：「目前太魯閣已經54死了，如果破百死，我在信義區發雞排500份」。陳先生表示，嚴重意外造成死傷慘重，這麼悲傷的事情，難以想像有人會期待死更多人，甚至還說死亡人數破百要發雞排，拿悲傷的行為來賭雞排，「這種行為太不可取！」

從陳先生提供的截圖見，有關留言引起公憤，有人回覆：「天啊！道德何在！」、也有人說：「可以不要拿這種事賭雞排嗎？」「作（做）人別那麼缺德！」

有律師對此表示，網民行為幸災樂禍，應給予嚴厲的道德譴責，且該玩家留言涉及散佈謠言，若被檢警認定已足以影響公共之安寧，將會被依照社會秩序維護法第63條第五款規定，處三日以下拘留或3萬元新台幣（約8,160港元）罰款。

高雄市警局則指，有關玩家的留言不僅讓人「觀感不佳」，也涉及散佈謠言。警方會主動展開追查，由戶籍地所在警局傳喚該網民到案說明，釐清其留言動機，並以社會秩序維護法追究責任。

台灣《蘋果新聞網》

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！