台鐵太魯閣列車出軌事故，發生至今已3天。有參與現場救援的醫生表示，災場只能以慘絕人寰形容，有罹難者頭顱被壓至僅如兩本書的厚度，令人鼻酸。這名醫生在現場安撫1名受驚過度嚎哭的幼童照片曝光後，獲外界讚揚是仁醫。

行醫30年的花蓮慈濟醫院骨科醫生吳坤佶，兼任當地的消防局救護大隊大隊長、特種搜救隊教官。他連續2天搶救事故中傷患後，今日（4日）向媒體憶述事發當日的經歷。

吳坤佶指前日接報後，即時停止門診工作，「我必須趕快去現場急救，這是我的本能之一。」62歲的他表示，花蓮地形過於狹長，災難時傷患送到醫院往往要兩個小時，「我們醫生有甚麼作用」，所以7年前到救護大隊當義工，希望在現場發揮更大作用。

吳坤佶表示，抵達現場時，隧道口沒空間行走，只能從火車上爬上去，再貼着軌道沿路切進去，幾經困難才到死傷最嚴重的第7、第8節車廂。他形容，現場情況如地獄般「慘絕人寰」，有罹難者頭顱被嚴重擠壓，「沒有一寸皮膚可以湊回來，變成一坨肉」，令人鼻酸。許多罹難者的遺體也是殘缺不全或嚴重扭曲。

他指，救援人員不斷按傷者受傷程度，決定搶救次序。有僥倖生還的旅客飽受驚嚇，在現場不知所措。吳坤佶最難忘一對嫲孫，二人雖只受輕傷，但嫲嫲已被事故嚇至軟癱在地，尚不懂說話的孫子則不停嚎啕大哭，他遂趕忙抱起孩子安撫其情緒，而這一幕危難中的溫情被其他救援人員拍下，為外界傳頌。

搶救經驗豐富的他透露，現場空氣不流通，混合着車油、屍塊的味道，所以提醒救援人員必須戴上N95口罩和量力而為，撐不住了就要休息或改用氧氣筒呼吸。

由於傷患太多，現場環境惡劣，作為特搜隊教官的吳坤佶表示，即使大家已盡全力搶救，仍遺憾力量不足。他說那些比他壯三倍的壯漢都軟手軟腳，「我們力量還是太薄弱，力量不夠」。

台灣《蘋果新聞網》

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！